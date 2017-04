Vasco bate Nova Iguaçu sem dificuldades e enfrenta Flamengo na semifinal da Taça Rio

O Vasco fechou a primeira fase na liderança do Grupo C, com 12 pontos. Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com.br

Rio de Janeiro - O Vasco está classificado para as semifinais da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, onde enfrentará o Flamengo. Em tarde inspirada do meia Nenê neste domingo (2), o time vascaíno bateu sem dificuldades o Nova Iguaçu por 2 a 0, no estádio de Moça Bonita, no Rio.



Depois de ver a classificação ameaçada, o Vasco fechou a primeira fase na liderança do Grupo C, com 12 pontos. Acabou beneficiado pelo empate entre Fluminense e Flamengo, que deixou os tricolores em segundo, com 11. As semifinais serão disputadas em jogo único, no próximo final de semana, com datas, horários e locais ainda a serem definidos.



O início do jogo deixou a impressão de que a tarde seria de muitos gols. Antes dos 10 minutos foram quatro lances de ataque, sendo três criados pelo Vasco. No principal deles, aos nove, o atacante Luis Fabiano ajeitou na entrada da área e bateu forte por cima do gol.



Embora tenha diminuído o ritmo nos minutos seguintes, o time cruzmaltino continuou a controlar a partida. Atuando no meio de campo, o lateral-direito Yago Pikachu foi peça-chave no esquema do técnico Milton Mendes. Com boas infiltrações, desperdiçou duas ótimas chances, aos 20 e aos 26 minutos. Na primeira, chegou atrasado após finalização do lateral Gilberto. Depois, recebeu cruzamento na medida de Nenê e, mesmo sem marcação, cabeceou para fora.



O único gol do primeiro tempo aconteceu somente aos 38 minutos, quando o domínio vascaíno já não era tão evidente. Nenê cobrou escanteio, Luis Fabiano passou pela bola, mas o zagueiro Rafael Marques estava atento e completou de cabeça.



Na segunda etapa, o clube de São Januário continuou com o domínio absoluto e perdeu ótimas chances de construir uma goleada. A maioria das jogadas de perigo saiu dos pés de Nenê. Quem não conseguiu destacar-se foi Luis Fabiano, que continua com o jejum de gols.



Depois de tanto insistir, o Vasco finalmente chegou ao segundo gol aos 30 minutos. E novamente em boa jogada de Nenê. O meia escapou pela esquerda e deu passe açucarado para Yago Pikachu. Mesmo desequilibrado, o ala desviou no canto esquerdo do goleiro



FICHA TÉCNICA



NOVA IGUAÇU 0 x 2 VASCO



NOVA IGUAÇU - Jefferson; Vinícius Matheus, Raphael Azevedo, Murilo Henrique e Menezes; Iuri (Renan Silva), Caio Cézar, Paulo Henrique e Wescley (Patrick); Adriano e Marlon (Alex Souza). Técnico: Edson Souza.



VASCO - Martín Silva; Gilberto, Rodrigo, Rafael Marques e Henrique; Jean (Wagner), Douglas, Yago Pikachu (Manga Escobar), Nenê e Kelvin (Julio dos Santos); Luis Fabiano. Técnico: Milton Mendes.



GOLS - Rafael Marques, aos 38 minutos do primeiro tempo; Yago Pikachu, aos 30 minutos do segundo tempo.



CARTÕES AMARELOS - Iuri, Caio Cézar, Patrick e Renan Silva (Nova Iguaçu); Rafael Marques e Jean (Vasco).



ÁRBITRO - Rodrigo Nunes de Sá.



RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.



LOCAL - Estádio de Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ).