Vasco joga por classificação antecipada contra o Voltaço, neste domingo

Thalles será titular no confronto contra o Volta Redonda, neste domingo. Foto: Paulo Fernandes/Divulgação Vasco

Volta Redonda - Após ser batido pelo Fluminense na estreia do Campeonato Carioca, o Vasco parece ter encontrado o caminho das vitórias. Com 100% de aproveitamento nos últimos três jogos, o time cruz-maltino estará classificado para a semifinal se vencer o Volta Redonda, neste domingo (12), às 17h30 (de Manaus), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), em jogo pela quarta rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Estadual.

Com 6 pontos em três jogos, o Vasco é o segundo colocado, três a menos que o Fluminense, líder do Grupo C. Com três empates e ainda sem vencer na competição, o Volta Redonda é o terceiro e precisa ganhar para não ser eliminado com uma rodada de antecedência.

Desde o 3 a 0, no dia 29 de janeiro, o clube de São Januário conseguiu vencer o Bangu e o Resende, pelo Campeonato Carioca, e o Santos-AP, pela Copa do Brasil, resultado que o colocou na segunda fase da competição nacional.

Com um time mais novo, diferente de quando foi na estreia, quando o técnico Cristóvão Borges apostou em sete jogadores acima dos 31 anos, o Vasco tem crescido de rendimento. As novas opções como Guilherme Costa, Jean e Evander deram novo ritmo ao time, com mais velocidade e criatividade.

Aos poucos, os novos contratados também ganham espaço. Contra o Santos-AP, o volante Jean foi titular, enquanto que Kelvin e Gilberto entraram no segundo tempo. Após um imbróglio na regularização, o meia Wagner foi liberado e está à disposição do treinador.

Para não ser eliminado com uma rodada de antecedência, o Volta Redonda aposta no atacante Pipico, ex-jogador do Vasco. Além da decisão no Estadual, o time comandado pelo técnico Cairo Lima terá um confronto eliminatório contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil, também em casa. Com a mudança no regulamento, o empate garante a classificação para o time mineiro.

‘Fabuloso’ inscrito

O atacante Luis Fabiano ainda não chegou a um acerto para reforçar o Vasco, mas o clube se precaveu e garantiu a inscrição do jogador no Campeonato Carioca. Na última sexta-feira, o nome do jogador foi registrado no Boletim Informativo de Registro de Atletas (Bira) da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), com a data da última quinta.