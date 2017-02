"Vergonha e orgulho", diz amazonense após vivência na Itália e no Catar

Weverton teve experiência recente, fora do Brasil, e constatou a diferença estrutural. Atacante é o novo integrante do Princesa do Solimões

Atacante amazonense disse que clubes do exterior são mais estruturados. Foto: Divulgação

Manaus - Em um ano de transformação, o Princesa do Solimões buscará realizar um verdadeiro milagre, na próxima quarta-feira (15). Em Cascavel (PR), o Tubarão de Manacapuru (a 68 quilômetros a oeste de Manaus) enfrentará o Internacional, pela primeira fase da Copa do Brasil. Com uma nova diretoria, novo treinador e novo grupo de jogadores, a esperança pode estar nos pés de um velho conhecido. Na última quinta-feira (9), o clube anunciou o acerto com o atacante Weverton, que defendeu a equipe, no ano passado.

Após se destacar, justamente, em um partida da Copa do Brasil, o rápido ponta embarcou para o exterior. Em seis meses, Weverton passou pelo futebol italiano e pelo Catar. Na volta ao Amazonas, o atleta afirmou que essa experiência pode ajudar muito no confronto diante do Internacional.

“Foi uma experiência boa que tive fora. Fiz um contrato de seis meses. Cultura e hábitos diferentes. Isso é muito importante para o ser humano. Comecei a aprender outros idiomas. Espero trazer essas coisas para o Princesa. Foi um futebol diferente que peguei, mais pegado, mais ‘trombador’. Vamos focar no jogo contra o Internacional. Sabemos que será um jogo difícil, mas também sabemos de nossa qualidade”, disse o atleta, que foi formado na base do Holanda-AM.

Weverton disse que sentiu diferença de estrutura no Princesa. Foto: Sandro Pereira

Mesmo há menos de uma semana no Princesa, Weverton admitiu ter sentido o impacto da diferença entre a nova e antiga gestão do clube. Apesar disso, demonstrou confiança e disse confiar no trabalho da nova comissão técnica.

“A diferença é grande. Não gostaria nem de falar sobre isso. Temos que entender o lado do presidente (Modesto Alexandre). A situação financeira é critica, mas ele está lutando para dar o melhor para os jogadores. Não é igual ao ano passado, quando tínhamos uma adequação diferente. Mas temos que deixar isso de lado e focar no jogo. Estamos com uma equipe boa, dentro e fora de campo. Espero fazer uma boa temporada e fazer gols”, comentou Weverton.

Decadência do futebol local

A experiência fora do futebol brasileiro mostrou para Weverton, que tem 23 anos, uma realidade totalmente diferente. Mesmo não atuando em clubes de primeira divisão, o atacante conseguiu usufruir de estruturas melhores.

“A diferença é muito grande. Na estrutura, não tem nem o que falar. Alguns campos de treinamento de lá são do nível da Arena da Amazônia. Senti muita diferença. A estrutura que temos aqui é muito precária. Estamos deixando a desejar. Espero que o futebol amazonense evolua e os dirigentes comecem a olhar para os jogadores locais. Precisamos dessa oportunidade. Graças a Deus, tive essa chance de ir para fora e deixei portas abertas. Sonho jogar essa temporada e retornar para a Europa, esse é o meu objetivo”, relatou o jogador, que ao conversar com um treinador brasileiro que trabalha no Catar, sentiu vergonha da realidade do futebol local.

“No Catar, um treinador brasileiro que está lá jogou contra o Rio Negro e conversou comigo. Fiquei muito feliz por ver que o ‘cara’ jogou contra o Rio Negro, na primeira divisão. Ele me falou que jogou contra o Paulo Galvão e Marinho Macapá. Fiquei maravilhado quando ouvi isso. Estava no outro lado do mundo, o ‘cara’ falou dos times da minha terra e afirmou que tinham qualidade”, disse o atacante.