Lei veta dinheiro público a clubes ligados a assédio

Norma determina que verba não seja repassada a agremiações com profissionais suspeitos

Autor da proposta que virou lei espera que clubes tomem cuidado ao contratar profissionais para a base. Foto: Anderson Silva/Divulgação Sejel

Manaus - Após ser sancionada, no último dia 12, a Lei nº 4.436 (que proíbe clubes e associações esportivas envolvidos em casos de assédio e exploração sexual de menores de idade de receber dinheiro público) será encaminhada ao Ministério Público do Amazonas (MP-AM), nesta segunda-feira (13), pelo deputado estadual Luiz Castro (Rede Sustentabilidade).

Presidente da Frente Parlamentar de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Criança e Adolescente (Frenpac), o parlamentar acredita que a medida será fundamental para que os clubes comecem a se preocupar com o histórico dos profissionais que trabalharão com os jovens.

“Essa lei tem um caráter de prevenção, porque mostrará a todos que atuam com a formação de jovens atletas e iniciação esportiva, que devem ter cuidado na escolha dos profissionais que comandaram as suas equipes”, disse.

“A investigação começa com o surgimento de indício, suspeita ou denúncia. A partir daí, passa a ser parte de um processo da polícia ou do MP. Às vezes, vem pela imprensa, uma pessoa que mora no bairro ou pela vítima”, afirmou.