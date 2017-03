Volante Cristian ainda pode custar até R$ 4 milhões ao Corinthians

Cristian é dono de um dos maiores salários da equipe, algo em torno de R$ 420 mil. Foto: Daniel Augusto JR/Agência Corinthians

São Paulo - O Corinthians anunciou, nesta quinta-feira (16), o afastamento do volante Cristian dos treinamentos com os demais jogadores, mas assegurou que continuará pagando seu salário até o fim do contrato, em dezembro. Caso realmente não consiga encontrar uma nova equipe para o jogador, a diretoria alvinegra terá que pagar cerca de R$ 4 milhões ao atleta pelos meses restantes de seu vínculo.

Cristian é dono de um dos maiores salários da equipe, algo em torno de R$ 420 mil. O jogador chegou a aparecer na lista de possíveis reforços de alguns clubes - entre eles o Avaí e a Chapecoense, mas as conversas não foram adiante por causa justamente do alto salário.

A diretoria admite que espera por propostas, mas jura que não sairá oferecendo o atleta. "Se alguém tiver interesse, vamos conversar. Sem ressentimentos. O que for bom para o Corinthians e para o jogador, vai acontecer", disse o diretor de futebol, Flávio Adauto.

Antes, os corintianos não cogitavam a possibilidade de emprestar Cristian pagando parte do salário, mas com afastamento do atleta, o clube já trabalha com essa possibilidade. "Não estamos felizes com a postura dele, mas não iremos colocar a faca no pescoço de ninguém. A gente vai respeitar o histórico do atleta e a única diferente em relação ao que estava acontecendo antes é que agora ele fará um trabalho em horário diferenciado", explicou Adauto.