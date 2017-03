Volta de trio dá força ao Santos para a estreia na Libertadores

Ricardo Oliveira volta à equipe para encarar o Sporting Cristal. Foto: Ivan Storti/Santos FC

São Paulo - O Santos terá pela primeira vez este ano o trio formado por Renato, Lucas Lima e Ricardo Oliveira, os três principais jogadores do time. Com isso, espera ter uma estreia positiva na Libertadores, competição que definiu como a principal da temporada. As possibilidades de vitória são boas, até porque o Sporting Cristal, adversário da partida que começa às 21h45, no Estádio Nacional de Lima, pelo Grupo 2, vem fazendo campanha irregular no Campeonato Peruano – embora seja o campeão.

A volta do trio foi bastante comemorada pelo pressionado técnico Dorival Junior. Ele acredita que com Renato, Lucas Lima e Ricardo Oliveira, o Santos voltará a ser um time equilibrado, e também mais ofensivo.

Com os reforços, Dorival poderá mandar a campo sua formação mais próxima do ideal. Apenas o goleiro Vanderlei, que ainda está se recuperando de fratura em um dos dedos da mão, continua fora da equipe.

Da mesma forma, os jogadores acreditam em um rendimento bem superior ao apresentado até agora no Estadual. “Eles nos passam tranquilidade, somam bastante em campo’’, definiu o zagueiro Cléber, recém-chegado à Vila Belmiro.

O atacante colombiano Copete confia que o Santos será forte não somente nesta noite, mas durante toda a competição sul-americana. “O Santos é um grande time, com uma torcida forte. Toda vez que entra na Libertadores quer vencer. Vamos jogar todas as partidas como sendo uma final’’, disse Copete, que renovou contrato com o clube até junho de 2021.

FICHA TÉCNICA:

SPORTING CRISTAL: Viana; Cazulo, Garcés, Revoredo e Chávez; Ballón, Lobatón, Costa, Sánchez e Sandoval; Diego Ifrán. Técnico: Guillermo del Solar.

SANTOS: Vladimir; Victor Ferraz, L. Veríssimo, Cléber e Zeca; Thiago Maia, Renato, Lucas Lima e Vitor Bueno; Copete e R. Oliveira. Técnico: Dorival Junior.

Juiz: Jose Argote (VEN).

Local: Estádio Nacional, em Lima.

Horário: 21h45.

Transmissão: FOX Sports.