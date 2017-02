Wagner Diniz é anunciado como reforço do Rio Negro para o Campeonato Amazonense

Wagner Diniz ficou conhecido no País pela agilidade em campo que o destacou no Vasco da Gama, entre 2005 e 2008. Foto: Ernesto Carriço/Estadão Conteúdo/02/11/200

Manaus – Com carreira formada em clubes da Série A do Brasileirão, o lateral-direito Wagner Diniz, 33, conhecido no País pela agilidade em campo que o destacou no Vasco da Gama, entre 2005 e 2008, foi anunciado como o grande reforço do Rio Negro para o Campeonato Amazonense. Desde 2015 jogando pelo América (RJ), Diniz, que tem passagens pelo São Paulo, Santos e Atlético Paranaense, chegou nesta quarta-feira (15), à tarde, em Manaus.

Ele desembarcou na capital do Amazonas junto com mais oito jogadores ‘importados’ para o Galo, entre os quais o lateral-esquerdo Charles e o atacante Leonardo, ex-Princesa do Solimões e Nacional. A expectativa é que Wagner Diniz, que virou a maior aposta do Rio Negro para ganhar visibilidade e atrair torcedores, assine contrato amanhã com o clube amazonense.

“Sem desmerecer nenhum jogador, o Wagner Diniz será a maior estrela do nosso elenco pela experiência dele. Conseguimos isso (de contratar o famoso lateral) graças à contribuição do Grupo Garcia para o nosso futebol”, explicou o novo gestor de futebol do Rio Negro, o vereador William Abreu.

O Alvinegro deve ter um elenco de até 22 jogadores para o Estadual, que começa em março. O goleiro Jairo, conhecido na região após defender as cores do Nacional e São Raimundo, está previsto para chegar nesta quinta-feira em Manaus.

“É o momento que esperamos trazer uma renovação para o futebol e dar uma sacudida na torcida do Rio Negro. Tenho conversado com o presidente do Nacional (Roberto Peggy) e se tornou importante reacender a rivalidade para o lado positivo. Levar o público de volta aos estádios”, disse Abreu.

Amanhã, o técnico Aderbal Lana inicia a pré-temporada do Galo. “Tudo está funcionando normalmente até agora no clube, os vestiários foram arrumados, a rouparia está organizada e hoje deve acabar o resto (das obras) da cozinha”, afirmou Lana.