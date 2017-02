UFC 208 pode definir futuro de ‘Jacaré’, neste sábado

Anderson Silva e Ronaldo ‘Jacaré’ treinaram juntos para enfrentar Derek Brunson e Tim Boestch, no UFC. Foto: Alexandre Loureiro/Divulgação UFC

Manaus - Neste sábado (11), a partir das 19h30 (de Manaus), será disputada a edição 208 do UFC, em Nova Iorque (EUA). Cheio de combates eletrizantes, como a disputa inédita do cinturão da categoria pena (até 66kg) feminina, entre Holly Holm e Germaine de Randamie, o evento pode definir o futuro dos peso-médios (até 84 kg). Isso porque, Anderson Silva e Ronaldo ‘Jacaré’ estarão em ação, no card principal. O Spider fará o ‘co-main event’ contra o americano Derek Brunson, enquanto ‘Jacaré’ vai encarar ‘o bárbaro’, Tim Boetsch.

Estrelas do MMA mundial, Anderson Silva e Ronaldo ‘Jacaré’ já tiveram os seus nomes ligados ao atual campeão da categoria, o inglês Michael Bisping. Apesar disso, o presidente do UFC, Dana White, afirmou que o próximo desafiante será o cubano Yoel Romero. Por isso, uma vitória contundente, no card de hoje, pode sacramentar a garantia de uma futura disputa de cinturão.

Favorito, Ronaldo ‘Jacaré’ enfrentará o americano Tim Boetsch. Apesar de ser conhecido pelos nocautes espetaculares, o capixaba radicado em Manaus deve passar sem muitos problemas por mais um adversário.

Enquanto isso, o ex-campeão Anderson Silva terá uma pedreira pela frente. Tentando reencontrar o caminho das vitorias, Spider terá um jovem e perigoso Derek Brunson no caminho.

O card ainda contará com a presença dos brasileiros Wilson Reis, Glover Teixeira e Roan Jucão.