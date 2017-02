'Amazon Champions Fight' vai reunir lutadores de Manaus e do interior, em abril

Quarta edição do evento de MMA está marcada para começar no dia 08 de abril. Serão 14 combates com lutadores de Manaus e do interior do Amazonas

Estão confirmados 28 lutadores de MMA do Amazonas, para o evento. Foto: Esther Linn/MMA Fighting (Arquivo)

Manaus - O evento de Artes Marciais Mistas (MMA) 'Amazon Champions Fight' 4ª edição, marcado para começar no dia 08 de abril, terá o campeão da 9ª edição do Big Way Fight, Marcelo Loro, que vai desafiar o atual campeão do Amazon Champions da 3ª edição, Daniel Gadita, na luta principal, que pretende deixar o publico eufórico.

Além disso, estão confirmados 28 lutadores no Card, sendo 3 lutas com defesa de cinturão, 8 lutas preliminares e 3 lutas com a nova categoria Master com os atletas acima de 32 anos, tornando igualdades de lutas dentro do octódromo.

Serão 14 combates com lutadores de Manaus e do interior do Amazonas. De acordo com o empresário e organizador do evento, Rafael Ceará, o evento vem crescendo cada vez mais, na cidade de Manaus, e tem ganhado proporções para outros estados do Norte.

“O público do Amazon Champions Fight, já viu grandes lutas sempre tem os melhores combates do Amazonas com lutadores que estão se desacatando no MMA, além disso, o evento tem uma novidade, a criação da categoria Master onde os amantes do esporte deverão ter a idade mínima de 32 anos, dando a oportunidade de lutarem no MMA. Cada Round será de 3 minutos e haverá um cinturão para cada categoria”, destaca o organizador.

Os ingressos podem ser adquiridos ao preço de R$ 30 (arquibancada), R$ 40 (cadeira VIP) e R$ 50 (camarote). Informações e reservas pelo telefone (92) 99339-1861. O local ainda será definido.