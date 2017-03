Amazonense de jiu-jítsu pagará quase R$ 15 mil

Competição reunirá os melhores lutadores do Estado, na Arena Amadeu Teixeira, no dia 8 deste mês. Inscrições estão abertas e custam R$ 50

Lutadores disputarão premiação em dinheiro no Campeonato Amazonense de Jiu-Jítsu. Foto: Emanuel Mendes Siqueira/ Divulgação

Manaus - Os melhores atletas do Estado estarão presentes na disputa do 4º Amazonense de Jiu-Jítsu Profissional, que, neste ano, distribuirá uma premiação recorde, no valor total de R$ 15 mil. O torneio é organizado pela Federação Amazonense de Jiu-Jítsu Profissional (FAJJPRO) e será disputado no dia 8 de abril, a partir das 9h, na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, em Manaus.

As inscrições do masculino e feminino estão abertas e custam R$ 50, e podem ser feitas de duas formas. A primeira é por meio do site www.campeonatodejiujitsu.com.br, até o dia 3 de abril (segunda-feira). A segunda é na sede da FAJJPRO - na Rua C-10, número 1490, no Japiim 2, zona sul da capital, até o dia 5 de abril (quarta-feira).

O campeonato também terá disputa de premiação no absoluto (sem limite de peso). Nesse caso, a inscrição é feita exclusivamente na sede da federação. O valor por atleta é de R$ 20. A competição também exige a atualização da carteirinha da FAJJPRO, que custa R$ 10.

Estrutura na Arena

Para o dia 8 de abril, a FAJJPRO espera a participação de 1,5 mil atletas oriundos de academias e projetos sociais da capital e interior do Estado. Será disponibilizada aos atletas uma megaestrutura, com dez áreas de combates e uma praça de alimentação sob a responsabilidade de parceiros comerciais credenciados pela FAJJPRO.

As três primeiras academias concorrerão a R$ 5 mil de premiação em dinheiro. A entidade também pagará prêmios, em dinheiro, aos campeões do absoluto adulto, máster e sênior (masculino e feminino), além das categorias de peso adulto, máster e sênior graduado do galo ao pesadíssimo, conforme dispõe o edital do campeonato.