Após conquistar ouro no Pan, amazonense foca em Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu

Praticante de jiu-jitsu desde os sete anos, Matheus Gabriel é visto como uma das principais promessas do AM. Atleta se prepara para Mundial que acontecerá em julho, na Califórnia (EUA)

Matheus Gabriel conquistou, em 2016, alguns títulos importantes na modalidade. Foto: Divulgação

Manaus - Praticante de jiu-jitsu desde os sete anos, o amazonense Matheus Gabriel, 19, continua fazendo história na arte suave. Após conquistar o Pan-Americano, realizado pela International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF), na última semana, o atleta da academia Checkmat/Guymezger, comandada pelo mestre Keiser Girao, já foca no Campeonato Mundial, que acontecerá no dia 15 de junho em Long Beach, Califórnia (EUA).

“Fiz uma temporada nos Estados Unidos de quatro meses, no ano passado. Voltei para Manaus, onde passei três meses treinando na SD System/CheckMat. Após esse período, voltei para os Estados Unidos para fazer outra temporada de competições e treinos. Agora estou em Dallas treinando com a equipe daqui, pois acontecerá algumas competições internacionais. Entre elas o Mundial, em junho”, disse Matheus.

Com apenas 19 anos, o jovem é visto com uma das principais promessas do Amazonas. Matheus Gabriel conquistou, em 2016, alguns títulos importantes como o Worlds No-Gi IBJJF, o Pan-Americano No-Gi IBJJF e o Grand Slam de Abu Dhabi, realizado em Los Angeles.