UFC confirma luta entre promessa americana e Anderson Silva para junho

Americano Kelvin Gastelum, que derrotou Vitor Belfort no último fim de semana, vai enfrentar o Spider no dia 3 de junho, no Rio de Janeiro

O duelo fará parte do card que tem como combate principal a luta entre José Aldo e Max Holloway. Fotos: Divulgação/UFC

Manaus - Após atropelar Vitor Belfort no último final de semana no UFC Fortaleza 2, o americano Kelvin Gastelum, ao final do combate, pediu para encarar a lenda brasileira, Anderson ‘Spider’ Silva, no UFC 212, que ocorrerá no dia 3 de junho, no Rio de Janeiro (RJ). Com moral na organização, o jovem de 25 anos foi comunicado, na manhã desta quarta-feira (15), que teve seu pedido aceito. O duelo fará parte do card que tem como combate principal, a unificação do cinturão da categoria dos penas (até 66 kg) entre José Aldo e Max Holloway.

Gastelum vem de vitórias convincentes sobre nomes importantes como Johny Hendricks e Tim Kennedy. Fora isso, o ‘boa praça’ americano conta com o cartel de 14 triunfos e apenas duas derrotas, sendo visto como uma das promessas da categoria.

Apesar de não viver seu auge, Anderson Silva ainda é considerado uma das grandes estrelas do MMA. O ex-campeão dos Médios (até 84 kg) venceu, em fevereiro, Derek Brunson na edição 208. No final de semana, Spider chegou a comentar em sua conta no Instagram que gostaria de fazer revanches contra Nate Diaz e o atual campeão da categoria, o inglês Michael Bisping.

Pouco tempo depois, o número um do ranking dos Médios do UFC, o cubando Yoel Romero, afirmou que topava encarar Anderson caso o duelo fosse pelo cinturão interino da categoria.

O combate, provavelmente, será o co-main event da noite. Experiente, Anderson deve utilizar a maior envergadura para controlar o ímpeto de Gastelum.