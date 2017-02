UFC confirma retorno de José Aldo para disputa de cinturão contra Max Holloway

O duelo acontecerá no dia 3 de junho, na edição 202, na arena HSBC, no Rio de Janeiro (RJ). Aldo vai disputar o cinturão linear da categoria dos penas (ate 66kg)

O amazonense voltará a lutar após quase um ano. Foto: Divulgação/UFC

Manaus - A espera acabou. O amazonense José Aldo já sabe contra quem e, provavelmente, quando voltará ao octógono mais famosos do mundo. Em entrevista a ESPN EUA, o presidente do UFC, Dana White, confirmou que Aldo e Max Holloway chegaram a um acordo e vão disputar o cinturão linear da categoria dos penas (ate 66kg).

Segundo apurações do site Combate. com, o duelo acontecerá no dia 3 de junho, na edição 202, na arena HSBC, no Rio de Janeiro (RJ). Sendo assim, o amazonense voltará a lutar após quase um ano. Sua última aparição foi contra o ex-campeão Frankie Edgar.

Enquanto isso, Holloway vem colecionando resultados relevantes no Ultimate. O havaiano não sabe o que é perder deste 2013. Nesse período, atropelou 10 adversários, entre eles: o ex-campeão Anthony Pettis, Ricardo Lamas e Charles ‘Do Bronx’.