Deputados decidem apoiar carateca do AM após vaga na Seleção

Comissão de Esporte e Lazer recebeu atleta que obteve vaga na Seleção. Foto: Divulgação/Aleam

Manaus - Após a incerteza do regresso ao município de Borba (151 quilômetros ao sul de Manaus), o carateca Ryan Christian da Silva, 15, que conseguiu uma vaga na Seleção Brasileira de base, tem recebido mais apoio do poder público. Nesta quinta-feira (30), o lutador foi homenageado na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), pelo deputado estadual Augusto Ferraz (DEM), presidente da Comissão de Esporte e Lazer da entidade.

Na última terça-feira (28), o DIÁRIO publicou a notícia sobre a conquista na Seletiva Nacional 1 de Karatê do Sub-14 ao Sênior, em Caruaru (PE), de Ryan Christian e as dificuldades para obter o feito inédito na carreira. Atleta da academia ‘Fênix de Karatê’, de Borba, ele entrou na Seleção ao vencer os adversários na prova de Katá (luta imaginária), pela categoria Cadete (14 e 15 anos).

Mas ao chegar em Manaus, acompanhado das treinadoras Rosely Pantoja e Aucileia Costa, o jovem Ryan aguardava junto com os colegas de treino que disputaram a Seletiva Nacional, Carlos Eduardo e o xará Ryhan Palma, a compra das passagens para voltar de barco para a cidade natal.

Depois da divulgação da situação do grupo no DIÁRIO, que sensibilizou pessoas nas redes sociais dispostas a ajudar os atletas e as duas técnicas, a Prefeitura de Borba informou ter comprado as passagens.

Com a homenagem na Assembleia Legislativa, Ryan e a delegação de Borba devem viajar somente nesta sexta-feira para o município. A academia espera patrocínios para levar os atletas para disputar o Open Internacional de Karatê Arnold Classic South America, em São Paulo, em abril.