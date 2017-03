Com foco no cinturão, Ronaldo Jacaré enfrenta australiano Robert Whittaker em abril 

Em fevereiro, o brasileiro não deu brecha para Tim Boetsch no UFC 208. Desta vez, o adversário é bem mais perigoso. Com 17 vitórias na carreira, Whittaker vem de seis vitórias no UFC

Luta de Jacaré será o co-main event da noite, já que o combate principal será a disputa do cinturão dos Moscas. Foto: Reprodução

Manaus - Com o foco no cinturão da categoria dos Médios (até 84 kg), o capixaba radicado em Manaus, Ronaldo Jacaré já sabe quando voltará ao octógono do UFC. Para se manter em atividade, o brasileiro aceitou enfrentar no dia 15 de abril, o australiano Robert Whittaker, número 6 do ranking da organização, no UFC On Fox 24, que acontecerá em Kansas (EUA).

A luta será o co-main event da noite, já que o combate principal será a disputa do cinturão dos Moscas (até 56 kg) entre o atual campeão mais dominante do UFC, Demetrious ‘Mighty Mouse’ Johnson, e o brasileiro Wilson Reis.

Mesmo tendo sete vitórias em oito combate na organização, Jacaré foi, novamente, deixado para trás pelo UFC na corrida do cinturão dos Médios. Após anunciar o retorno do canadense Georges St-Pierre ao MMA, Dana White confirmou que o ex-campeão dos Leves (até 77kg), irá lutar contra o inglês, Michael Bisping pelo título dos 84kg. Sendo assim, o jeito foi Jacaré voltar a aceitar luta contra um atleta menos ranqueado.

Em fevereiro, o brasileiro não deu brecha para Tim Boetsch no UFC 208. Desta vez, o adversário é bem mais perigoso. Com 17 vitórias na carreira, Whittaker vem de seis vitórias no UFC. Aos 26 anos, o australiano é visto pela organização americana como uma das promessas da categoria.

Destronar o rei

Vindo de três vitórias seguidas, o mineiro Wilson Reis, 32, terá uma missão ingrata pela frente. O atleta da arte suave irá disputar o cinturão da categoria dos Moscas contra o ‘melhor atleta peso por peso do UFC’, Demetrious Johnson.

Mighty Mouse entrará no octógono buscando igualar o recorde de defesas bem-sucedidas de cinturão que pertence ao brasileiro Anderson Silva, dez no total. Porém, terá que passar pelo brasileiro, faixa-preta de jiu-jitsu, que já venceu 12 lutas por finalização na carreira.

Este duelo deveria ter ocorrido no UFC 201, porém, no período final de preparação, Johnson se lesionou e a luta foi cancelada.