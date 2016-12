Sem luta, Aldo admite subir de peso no UFC

​Amazonense enfrentaria Max Holloway, no UFC 208, mas o desafiante está lesionado. Foto: Josh Hedges/Divulgação UFC

Manaus - Campeão linear da categoria dos penas (até 66 kg) do UFC, o amazonense José Aldo pode reencontrar o algoz irlandês, Conor McGregor, em um futuro próximo. Isso porque, a unificação da categoria, que aconteceria no UFC 208, em 11 de fevereiro, no Brooklyn (EUA), contra o americano Max Holloway, foi cancelada por lesão do desafiante.

Aldo se ofereceu para disputar o cinturão interino da categoria dos leves (até 70 kg), no UFC 209, no dia 4 de março, em Las Vegas (EUA). Caso vencesse, ele teria que disputar uma unificação do cinturão contra McGregor, campeão linear dos leves.

Em entrevista ao site americano MMA Fighting, Aldo explicou que não lutará mais contra Holloway e revelou que sua luta pelo cinturão interino será anunciada em breve.

“A luta no Brooklyn não está acontecendo. Agora, acredito que vou voltar a lutar no começo de março. Dia 3 ou 4, não consigo lembrar. Eu acredito que eles (UFC) logo vão anunciar uma luta pelo cinturão interino dos leves comigo. Eles estão tentando encontrar um adversário e - surpresa, surpresa - pelo menos um já não aceitou. Estou esperando para ver quem é que eles vão encontrar”, afirmou.

Primeiro colocado no ranking dos leves, o russo Khabib Nurmagomedov disse, através do Instagram, que não aceitou lutar com o amazonense e ainda pediu para que ele não comece a fazer provocações para ganhar mídia, tática utilizada por McGregor.

“Aldo disse, se referindo a mim, que recusei uma luta com ele. Digam a ele que não faço bullying com os pequenos. Quero uma verdadeira batalha e só o Tony (Ferguson) pode me dar. Passei minha carreira no UFC pedindo os adversários mais fortes e, neste momento da categoria, devemos decidir quem é o mais forte: eu ou o Tony? Sem exceção, todos os fãs e especialistas querem ver essa luta e eu quero dar isso a eles. E você, Aldo, aconselho a não perder o respeito dos seus fãs, incluindo eu. Não perca a cabeça e não caia nos jogos mentais do UFC. Seja você mesmo!”, escreveu Khabib, que é o provável próximo adversário de McGregor pelo cinturão da categoria.

Sites especializados em MMA informaram que, para o russo, aceitar o desafio contra o amazonense é um regresso, visto que uma derrota pode significar um atraso em sua caminhada pelo cinturão.