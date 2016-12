Último UFC do ano tem volta de Ronda e títulos em jogo, nesta sexta

Edição terá 10 lutas, com cinturões em jogo tanto no masculino quanto no feminino. Outra luta esperada é entre os pretendentes a desafiantes do astro Conor McGregor

Após mais de um ano longe do Octógono, Ronda Rousey voltará a lutar, no UFC 207, e desafia a brasileira Amanda Nunes. Foto: Divulgação

Manaus - O UFC 207 tem tudo para confirmar que o ano de 2016 foi o mais emocionante na história do MMA. A justificativa pode ser a grande quantidade de novos campeões que surgiram na principal organização mundial, o UFC. O card desta sexta-feira (30), em Las Vegas (EUA), terá disputas equilibradas pelos cinturões do peso-galo (até 61,2 kg). A luta principal marca a primeira defesa de título da brasileira Amanda ‘Leoa’ Nunes. A desafiante será a mega-estrela, Ronda Rousey, que volta ao octógono, após a derrota para Holly Holm, em novembro de 2015.

Outra luta pelo cinturão será o eletrizante confronto entre o ‘Rei dos Galos’, Dominick Cruz, e Cody Garbrandt. O card ainda conta com a presença de dois ex-campeões e três representantes ‘verde-amarelo’.

Neste ano, o mundo do MMA foi surpreendido com resultados inesperados. Marcando o fim da era dos ‘campeões absolutos’, algumas categorias do UFC tiveram mudança no posto de campeão. Assombrando a todos com sua ascensão, o falastrão Conor ‘Notorious’ McGregor conquistou os títulos das categorias dos penas (até 66kg) e dos leves (até 70 kg). Além disso, Tyron Woodley (meio-médios, até 77kg), Michael Bisping (médios, até 84kg) e Stipe Miocic (pesados, até 120 kg) também assumiram o posto de campeões de suas divisões.

Outra que também conquistou o auge foi Amanda Nunes. A baiana garantiu o cinturão dos galos, após finalizar Miesha Tate, em julho. Agora, terá pela frente a mais famosa atleta do UFC, a americana Ronda Rousey, que não entrava no octógono desde 14 de novembro do ano passado, quando foi nocauteada por Holly Holm. Cercado de expectativa, a luta pode marcar a aposentadoria de Ronda, caso seja derrotada.

Aos 31 anos, Dominick Cruz não sabe o que é sair do octógono com uma derrota desde 2007. Por isso, o americano ganhou o título de ‘Rei’ da categoria dos galos, já sendo considerado um dos maiores lutadores de MMA da história. Com um boxe refinado, Dominick será desafiado pelo invicto Cody Garbrandt, que vem ‘atropelando’ seus últimos adversários, com nocautes brutais, ainda no primeiro round. Entre eles, está a revelação brasileira, Thominhas Almeida.

Title-shot em jogo

Ainda no card principal, o duelo que mais promete emoção é o confronto entre o americano, ex-campeão dos galos, TJ Dillashaw, e o brasileiro John Lineker. A luta é considerada de suma importante para quem pretende disputar o cinturão. O vencedor será o próximo desafiante ao título da divisão.

Conhecido como ‘Mãos de Pedra’, Lineker deve manter a luta em pé, esperando o momento certo para acertar o golpe decisivo e nocautear o adversário.

Conhecendo a capacidade do brasileiro de terminar lutas com apenas um golpe, Dillashaw, provavelmente, usará seu excelente ‘wrestling’ para vencer os rounds e garantir a vitória na decisão dos juízes.

Brasileiros no card preliminar

Não será apenas no card principal que o Brasil será representado. Ainda no preliminar, dois outros atletas canarinhos subirão no octógono. Abrindo o evento, com transmissão aberta pelo Facebook, o carismático Alex ‘Cowboy’ Oliveira buscará a terceira vitória seguida contra o nocauteador americano, Tim Means.

Duas lutas depois, o faixa-preta Antonio ‘Cara de Sapato’ testará seu jogo de solo contra o italiano Marvin Vettori, que com apenas 23 anos, já registra oito vitórias por finalização no cartel profissional.

O UFC 207 será transmitido, na integra, pelo canal Combate.