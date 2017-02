Aos 58 anos, Oscar Schmidtestreia na NBA, hoje

Oscar Schmidt participará do Jogo das Celebridades do All-Star Game da NBA, nesta sexta-feira, em New Orleans

Está será a primeira partida de Oscar na NBA e se transformará no documentário ‘A Estreia’. Foto: Divulgação/NBA

Oscar Schmidt participará do Jogo das Celebridades do All-Star Game da NBA, nesta sexta-feira (17), em New Orleans. Aos 58 anos, o ‘Mão Santa’, que voltou a treinar para poder entrar em quadra, afirmou que quer sair com a vitória e com o prêmio de melhor jogador do duelo.

“Eu não estou indo lá para brincar. Eu quero ser o melhor jogador do jogo. Mas como eu estou quebrado, meu Deus, como é difícil treinar. Estou fazendo o possível para ser o melhor do jogo. Eu nunca brinquei de basquete. Vou brincar agora?”, disse, ao SporTV.

Está será a primeira partida de Oscar na NBA e se transformará no documentário ‘A Estreia’. O filme conta a história do draft de 1984, ano em que Oscar foi selecionado pelo New Jersey Nets, mas não chegou a atuar pela liga por não poder jogar simultaneamente pela Seleção Brasileira, conforme regulamento da época. O brasileiro é o maior cestinha do basquete mundial, com 49.737 pontos. O duelo começa às 20h (de Manaus) e terá transmissão do canal ESPN.