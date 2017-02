Arena AM pode ter 'rombo' maior após CBF proibir venda de mando de campo de times da Série A

Arena AM tem custo mensal de R$ 550 mil. Foto: Sandro Pereira

Manaus - Com a proibição da venda dos mandos de campo pelos clubes na Série A do Brasileirão deste ano, a Arena da Amazônia, em Manaus, pode sofrer um rombo maior que dos últimos três anos de funcionamento. O estádio, que é administrado pela Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), tem um custo mensal de quase R$ 550 mil.

Prevendo o prejuízo nos cofres do Governo do Amazonas, o secretário da Sejel, Fabrício Lima, aderiu à campanha, com a hashtag #liberacbf, nas redes sociais para tentar reverter a decisão acatada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). No início desta semana, a proibição foi definida pelos clubes no Conselho Técnico do Brasileiro da Série A.

No total, 14 clubes foram favoráveis à medida, sugerida pelo presidente do Atlético (MG), Daniel Nepomuceno, e seis clubes votaram contra a proibição, como o Flamengo. Além da Arena da Amazônia, os Estádios Mané Garrincha, em Brasília (DF), Arena Pantanal, em Cuiabá (MT) e Arena das Dunas, em Natal, (RN), também poderão ter problemas em equilibrar as finanças sem os jogos do Brasileirão.

Autoridades e gestores dessas praças esportivas usadas na Copa do Mundo de 2014 já estão unidos na campanha #liberacbf, segundo Lima. “Eu e os gestores de outros estádios estamos encabeçando essa campanha #liberacbf .

Os contatos foram via telefone e procurei quem pudesse receber mais jogos (da Série A do Brasileiro). Vou gravar um vídeo e colocar na minha rede social (hoje) à tarde para mobilizar”, disse o secretário.

O secretário de Turismo do Governo do Distrito Federal, Jaime Recena, foi o primeiro a lançar a hashtag #liberacbf ao postar um vídeo numa rede social, nesta quinta-feira. Na próxima semana, Fabrício Lima afirmou que encaminhará um documento oficial ao diretor de competições da CBF, o amazonense Manoel Flores, pedindo o fim da proibição da venda dos mando de campos.

“No primeiro momento, questionarei a CBF, que fez a Copa do Mundo junto com a Fifa e incentivou os Estados a investir nos estádios, sobre a decisão. Falei com o presidente do Flamengo (Eduardo Bandeira de Mello), que é o meu plano B, e do Vasco (Eurico Miranda) para fazer pressão junto ao Atlético Mineiro para a tentar liberar na CBF”, declarou Lima.

Caso a CBF e os clubes mantenham a proibição de troca de mando de campo, Lima e os gestores dos estádios de Brasília, Cuiabá e Natal têm alternativas para compensar a falta de jogos da Série A. “Vamos tentar captar jogos da Libertadores, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e da Primeira Liga”, explicou o secretário da Sejel.

Curiosamente, no dia da inauguração da Arena da Amazônia, no dia 9 de março de 2014, o então governador do Estado, Omar Aziz, afirmou ao repórter do canal ESPN Brasil, Mendel Bydlowski, que não interessava à imprensa da região Sul o legado do dispendioso estádio.

“É problema nosso, não é de vocês. É problema do povo amazonense. Deixa com a gente, se tivemos competência para construir uma arena desse porte a um preço muito mais barato que muitas outras arenas, nós teremos competência também em dar um legado”, disse Aziz, na ocasião.

Porém, o estádio do Mundial da Fifa em Manaus depende mesmo dos clubes da Série A do Brasileirão, a maioria da região Sudeste, para reduzir as despesas.