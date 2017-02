Arqueiros do AM disputam primeira etapa do Estadual buscando pontos para ranking

Neste domingo, 10 competidores mostraram suas técnicas e a qualidade nos estilos recurvo e composto. Pontos valem vaga no Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco no final de 2017

Arqueiros da capital e do interior iniciaram a 1° etapa do Campeonato Amazonense de Tiro com Arco Outdoor. Foto: Anderson Silva/Sejel/Divulgação

Manaus - Arqueiros da capital e do interior do Estado iniciaram a 1° etapa do Campeonato Amazonense de Tiro com Arco Outdoor, na manhã deste domingo (12). Na área da pista de atletismo, 10 competidores tiveram pouco mais de quatro horas para mostrarem a técnica e a qualidade nos estilos recurvo e composto.

Sem troféus ou medalhas, os arqueiros buscavam - debaixo de um forte sol - pontos no ranking e assim conquistar a vaga no Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco no final de 2017. “É o início do campeonato na categoria outdoor, ao longo do ano teremos mais nove etapas. A competição garante três atletas do Amazonas no Brasileiro”, explicou o presidente da Federação Amazonense de Tiro com Arco (Fatarco), Calos Galindo.

Competição tem apoio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel). Foto: Anderson Silva/Sejel/Divulgação

Acostumada a grandes competições e detentora de títulos brasileiros e até internacionais, a arqueira Larissa Feitosa, 22, não almeja somente garantir pontos para o brasileiro, mas utiliza a competição como preparatório para a seletiva mundial.

“Estamos treinando bastante e estamos animadas com muitas disputas neste ano. É a nossa primeira competição, estamos vindo das férias e já temos uma seletiva de 9 a 12 de março para o mundial, que será uma competição muito importante”, declarou a atleta.

Na disputa para estar entre os três atletas que vão para o Brasileiro no final do ano, Gustavo Paulino, Dean Silva e Gibson Paulino saíram na frente na disputa do arco recurvo, modelo tradicional utilizado nas olimpíadas. No composto, com uso de roldanas, Carlos Galindo e Elisabete Silva iniciaram bem a primeira prova do ano, ocupando a primeira e segunda colocação respectivamente pelo misto.

Mudando de ares

Entres a dezena de atletas, muitos deles experientes, uma conhecida do tênis de mesa estava com o arco empunho. Alice Lavareda, 23, já conquistou o Brasileiro de tênis de mesa em 2014. Há seis meses no esporte e estreando nas disputas, a jovem não permitiu que o nervosismo atrapalha-se a desempenho.

“Minha busca é mais conhecer, aprender. Como é minha primeira competição ver o tempo e o vento são minhas prioridades. Nas próximas já vou estar mais preparada. O resultado menos importa, o mais importante é saber e conhecer mais o esporte”, afirmou.

Competição durou pouco mais de quatro horas, neste domingo, na área da pista de atletismo. Foto: Anderson Silva/Sejel/Divulgação