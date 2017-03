Atividades do programa Segundo Tempo iniciam nesta quinta-feira com aulas de SUP

As aulas de Stand Up Paddle acontecerão no flutuante Tribal SUP, na Praia Dourada. Foto: Divulgação

Manaus - As atividades do programa Segundo Tempo serão iniciadas na nesta quinta-feira (9), a partir das 15h, com aulas de Stand Up Paddle (SUP), no flutuante Tribal SUP, na Praia Dourada, bairro Tarumã, zona oeste. O programa, mantido pela Prefeitura de Manaus, será o primeiro do Brasil a contar com práticas de SUP.

Em parceria com o Projeto ‘SUPerar’, as atividades do programa atenderão aproximadamente 100 crianças, das comunidades do Tarumã, Novo Livramento e Tupé, serão atendidas por dia. Além do SUP, outras atividades como o jiu-jitsu serão diárias e realizadas nos horários de 9h às 11h e de 14h às 17h.

Em Manaus, o programa Segundo Tempo é realizado pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel) em convênio com o Ministério do Esporte, onde atende aproximadamente 10 mil crianças em 85 núcleos espalhados por todas as zonas da cidade.