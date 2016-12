Atletas se mobilizam para levar a alegria do Natal para crianças carentes de Manaus

Roberto Dinamite (à esquerda) e Frank Franco presenteiam crianças e famílias carentes da capital. Fotos: Sandro Pereira

Manaus - Levar a alegria do Natal para crianças carentes de Manaus. Esse é o objetivo de alguns esportistas amazonense. Distribuindo abraços, presentes e carinho, os atletas levam esperança para crianças da zona sul e leste da capital.

Inspirado pelo nascimento da primeira filha, o faixa preta de jiu-jítsu Frank Franco, 47, decidiu, em 2007, começar a distribuir presentes pelas maternidades, hospitais e bairros carentes de Manaus.

“Minha esposa estava grávida e eu só pedi a Deus que minha filha viesse com saúde ao mundo. O sentimento que temos ao presentear as crianças é inigualável, porque não tive, na infância, e estou proporcionando a pessoas que não têm condições. Quando pequeno, ninguém me parou e deu um presente com bondade. Graças a Deus, estamos proporcionando isso”, disse Franco, que coleciona títulos nacionais e internacionais.

“O Papai Noel da luta começa pela Maternidade Ana Braga (zona leste) entregando enxovais, passa pelo Joãozinho (Hospital e Pronto Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado) e vai embora. Passa pelos bairros Zumbi, João Paulo, Jorge Teixeira, Val Paraíso e contorna o Nova Cidade. Só vamos em comunidade. Procuro locais onde o meu coração diz que aquela lá está precisando de alegria”, explicou o lutador, que é formado em Direito.

Outro atleta que também distribui brinquedos para crianças, no período natalino, é o meio-campo Roberto Dinamite. No último dia 18, o jogador organizou uma festa, no bairro Santa Luzia, zona sul. “Tivemos praticamente 500 crianças com suas famílias. Tivemos um palco, bufê infantil, brinquedos, prêmios, bingos de bicicletas, pula-pula, chegada do Papai Noel, personagens infantis. Foi uma festa que preparamos desde março. Esse ano foi muito maravilhoso. O que me deixa mais realizado é saber que um simples gesto muda a vida dessas crianças. Sei que tem crianças que não terão o que comer no Natal. Tento proporcionar para eles tudo o que não tive na minha infância. Proporcionar ao próximo tudo que não tive na minha vida”, disse Dinamite.

Formar caráter

Ao lado do pai, Dinamite coordena um projeto social no bairro, que conta com 60 crianças de 4 a 15 anos. Além de praticar futsal, as crianças têm acompanhamento odontológico, psicológico e palestras, tudo autorizado pelos responsáveis.

“O projeto existe há dez anos. Foi uma ideia minha e do meu pai, devido às dificuldades que passei na vida. Vim de uma família pobre, humilde, e prometemos um para o outro que, quando tivesse um pouco mais de condições, iríamos ajudar crianças carentes. Os mais carentes recebem cestas básicas, todo fim de mês. Toda data comemorativa, fazemos uma festa para eles. É tudo gratuito. A única coisa que pedimos para eles é o boletim, que estejam com notas azuis”, afirmou o atleta.

Para encerrar as atividades do projeto, em 2016, foi organizado um torneio de futebol e cada participante recebeu um panetone. “No dia 11, tivemos o encerramento da atividade do projeto e fizemos um torneio, demos panetone. Levamos um palestrante da igreja para explicar o porquê da festa. Estamos muito felizes por isso que proporcionamos para eles. A nossa intenção é passar o amor ao próximo. Não queremos formar jogadores, mas cidadãos do bem, que possam ajudar no futuro da nossa sociedade”.