Campeã mundial de jiu-jítsu, Nathiely Caroline ministra 'aulão' em Manaus

Atleta é três vezes campeã mundial pela Federação Internacional de Jiu-Jítsu, além de ter conquistado em abril do ano passado o Mundial de Abu Dhabi. Foto: Divulgação/ Secom

Manaus - Uma das principais faixas pretas de jiu-jítsu do País, Nathiely Caroline, a Nathi, vai ministrar um aulão aberto para mulheres (crianças e adultos) nesta quarta-feira (15), a partir das 18h, na AJ Jiu-Jítsu Team, localizada na rua 21 de Abril, São Jorge, número 30, à frente do 1º Bis. Ela estava do National Pro de Jiu-Jítsu no último final de semana e está classificada para o World Pro de Jiu-Jítsu, que acontece nos Emirados Árabes, pela categoria acima de 70Kg, Adulto.

O seminário, que conta com o apoio do Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), é uma oportunidade para as atletas acima de cinco anos, sem limite de idade, se aprofundarem nas técnicas da Arte Suave através daquela que é três vezes campeã mundial pela Federação Internacional de Jiu-Jítsu (IBJJF), além de já ter conquistado em abril do ano passado o Mundial de Abu Dhabi, pela categoria entre as faixas marrom e preta.

“A Nathi iniciou no Jiu-Jítsu aos treze anos de idade e atualmente é uma das principais referências do Brasil quando se fala em Jiu-Jítsu. Carismática e simpática, ela esticou a estadia dela em Manaus e vai passar todo seu conhecimento gratuitamente aquelas que tambem praticam a modalidade. O evento é aberto e todas as graduações vão ser bem-vindas. Tenho certeza que quem for, vai gostar e sair com a parte técnica ainda mais afiada”, disse um dos organizadores do aulão, Carlos Farias.

Para o mestre e proprietário da AJ, André Júlio, a expectativa é que mais de 60 pessoas participem do evento. Essa é a primeira que a paulista de Itapira vai ministrar um aulão em Manaus. “A Nathi é uma ótima competidora, meus alunos vão prestigiar e o aulão deve chamar atenção de meninas de outras academias e as portas estão abertas. Esperamos um bom número de atletas e esses eventos são essenciais para que as lutadores possam trocar experiências e amadurecer. Vai ser ótimo”, destacou.

Para o Aulão não é necessário inscrição prévia e a entrada é franca. É pedido apenas que as interessadas estejam de kimono e serão atendidas crianças a partir dos cinco anos, jovens e adultos. O evento terá duração de uma hora e meia.