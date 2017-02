Centro de Ginástica do Amazonas abre inscrições com 500 vagas disponíveis

Este ano, as atividades de Ginástica Rítmica e Artística estão com vagas para crianças de 5 a 9 anos de idade e com duas turmas para o sexo masculino

O principal objetivo da escolinha é massificar a ginástica no Amazonas e descobrir novas atletas. Foto: Divulgação

Manaus – A Federação Amazonense de Ginástica (FAG) está com as inscrições abertas, a partir desta segunda-feira (20) até quinta-feira (23), para as modalidades de Ginástica Rítmica e Artística (GR e GA), referentes às atividades que serão desenvolvidas no Centro de Ginástica do Amazonas Bianca Maia Mendonça, localizada na Vila Olímpica, Dom Pedro. As aulas iniciam dia 6 de março.

Para garantir a matrícula, o responsável precisa se dirigir ao Centro de Ginástica do Amazonas, de 8h às 12h ou das 14h às 17h, portando duas fotos 3x4, declaração de escolaridade da criança, cópia da certidão de nascimento, comprovante de residência, bem como RG e CPF do responsável. Na ocasião, será cobrada uma taxa de matrícula no valor de R$ 20 e taxa mensal de R$10.

Em 2016, um total de 554 crianças participaram do projeto. Este ano, as atividades de Ginástica Rítmica e Artística estão com 550 vagas disponíveis para crianças de 5 a 9 anos de idade e com duas turmas para o sexo masculino. De acordo com a coordenadora das atividades, Alessandra Balbi, o principal objetivo da escolinha é massificar a ginástica no Amazonas e descobrir novos atletas.

Durante o ano são realizadas várias apresentações para detectar talentos

Foto: Divulgação

“O projeto tem um trabalho sistematizado com profissionais de excelência, preparando os atletas desde a iniciação até a competição. Com o tempo, a criança vai pegando jeito, durante o ano faz várias apresentações nas datas comemorativas e, assim, detectamos talentos e encaminhamos para os clubes, e a criança vai se aperfeiçoando nas competições”, comentou Alessandra.

Ainda segundo a coordenadora, a ideia é difundir a modalidade, principalmente, entre o sexo masculino, que vem criando identidade com a GA. “Após as Olimpíadas, registramos um interesse muito grande das pessoas em relação ao esporte e essa ascendência veio do sexo masculino, que era extremamente tímido até dois anos atrás. Nosso foco é que essa classe possa cada vez mais dominar a área”, destacou a professora.