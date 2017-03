Corrida da Mulher Amazônica acontece neste domingo e deve reunir 1,2 mil participantes

4ª edição da corrida terá largada às 7h, na sede da Secretaria do Estado da Fazenda do Amazonas, no bairro Aleixo; na retirada dos kits de corrida, os participantes vão entregar um 1 kg de leite em pó destinados a 10 entidades filantrópicas