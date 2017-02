Em disputa acirrada, Rexona vence o São Cristovão por 3 a 2, em Manaus

Rexona, do RJ, enfrentou o São Caetano, de SP, pela Superliga Feminina de Vôlei, em Manaus. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - Em um duelo eletrizante, recheado de rallys e com polêmica no set decisivo, o Rexona/Sesc (RJ) venceu por 3 a 2 o São Cristovão/São Caetano (SP) na Arena Amadeu Teixeira, na noite desta sexta-feira (3). A partida registrou o recorde de público da atual edição da Superliga Feminina de Vôlei, com 5.947 presentes.

Favorito, a equipe do Rexona/Sesc (RJ) começou arrasador. Em apenas vinte minutos, as comandadas do técnico Bernadinho fecharam o primeiro set em 25 a 14.

Tudo levava a crer que seria mais um passeio do líder na fase de classificação da Superliga Feminina de Vôlei. Porém, aproveitando falhas na recepção da equipe carioca e a boa fase da ponteira Fernanda Tomé, o São Cristovão/São Caetano (SP) abriu sete pontos de vantagem logo no começo do set e administrou para fechar a segunda parcial venceu em 25 a 18.

O jogo ganhou emoção e os quase seis mil torcedores presentes na Arena Amadeu Teixeira se animaram. A cada virada de bola, o público apoiava as meninas de São Caetano.

Jogando sem pressão, por serem a 'zebra' do confronto, e animadas com o desempenho do segundo set, as meninas da equipe paulista voltaram com a mesma pegada para a terceira parcial.

Desta vez, o equilíbrio foi maior. Ambas as equipes aproveitaram os seus ataques e deram show na parte defensiva. Melhor para o público que foi agraciado com vários rallys. A parcial seguiu empatada até o 22 a 22. Novamente, quem decidiu foi Fernanda Tomé, que virou duas bolas decisivas. Assim, o São Caetano fechou o set em 25 a 23.

Precisando vencer o quarto set para levar o duelo para o tie break, o Rexona-Sesc (RJ) entrou focado, passou a forçar os saques e quebrou o passe da equipe adversária. A tática funcionou. O Rexona fechou a parcial em 25 a 18.

Bola duvidosa e cartão vermelho

Seguindo o mesmo roteiro dos sets anteriores, o Tie Break começou equilibrado. Ambas as equipes conseguiam virar seus ataques. Até que, quando estava 9 a 8, o lance mais polêmico da partida aconteceu. Em mais um rally, as meninas do São Caetano reclamaram de um toque irregular da levantadora do Rexona, Roberta.

Indignado, o técnico Haírton Cabral reclamou com veemência e foi advertido com o cartão vermelho, ato que dá ao adversário um ponto.

O lance quebrou o ritmo das paulistas. Aproveitando isso, o Rexona fechou o set em 15 a 9, dando números finais ao confronto.

Mesmo com a derrota, Fernanda Tomé exaltou a grande partida realizada por sua equipe. "Não saímos satisfeitas, porque perdemos a partida. Mas fizemos um bom espetáculo para o público. Agora é manter o nível técnico para os próximos jogos", disse a ponteira.

Eleita a melhor atleta do jogo, a ponteira do Rexona-Sesc, Gabi, admitiu que sua equipe fez uma partida abaixo da média. Para a camisa 10, será fundamental corrigir os erros para manter a liderança da competição.