‘Divas em Ação’ vai comemorar Dia Internacional da Mulher com atividades esportivas

Todas as atividades serão acompanhadas por profissionais habilitados em Educação Física, Fisioterapia e Enfermagem. Foto: Divulgação

Manaus - Nesta quarta-feira (8), em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Vila Olímpica, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste, será palco do ‘Divas em Ação’. O evento acontece das 18h às 20h e oferecerá várias atividades gratuitas para as mulheres como ginástica, zumba, body combat, entre outros.

Em parceria com o Sesi/AM, as atividades serão repassadas do ‘alto’ de um caminhão palco, próximo a pista de atletismo, proporcionando boa visibilidade e interação com as homenageadas. É previsto também muita música, aula de ritmos e caminhada orientada. Quem for para o Divas, também poderá usufruir de serviços de fisioterapia, orientação nutricional e avaliação física, com atendimentos de aferição de pressão, análise de estatura, peso e medida de glicemia.

Para ação, é pedido que as participantes usem camisa branca ou rosa, mas não é obrigatório. De acordo com o organizadora do evento, Lilian Valente, todas as atividades serão acompanhadas por profissionais habilitados em Educação Física, Fisioterapia e Enfermagem.