Final do 'Manaus Bowl' será realizada na Arena da Amazônia nesta quinta

Manaus Broncos/Tarumã e North Lions se enfrentam na final do Estadual. Foto: Mauro Neto/ Sejel

Manaus - Nesta quinta-feira (22), a final da 11ª edição do Campeonato Amazonense de Futebol Americano, o Manaus Bowl, será marcada por uma decisão inédita, entre o Manaus Broncos/Tarumã e North Lions, em um palco novo. Pela primeira vez, a Arena da Amazônia recebe, a partir das 20h, um jogo do Estadual de ‘football’.

A escolha do estádio da Copa do Mundo de 2014 e do Torneio Olímpico de Futebol deste ano para a realização do Manaus Bowl deve exigir dos times finalistas muito esforço físico, pelo aumento da quantidade de jardas. O controle emocional devido à expectativa de público – cinco mil pessoas são aguardadas no estádio – também será cobrado.

North Lions

Há três anos fundado e pelo segundo ano consecutivo na final do Estadual, o time do North Lions manteve a base da temporada passada. Em 2015, os ‘Leões’ foram vice-campeões após perder o título para o Manaus Cavaliers (Cavs), atual pentacampeão, e brigam pela taça inédita.

Diante do Broncos, a equipe do Lions contará com o retorno dos jogadores de defesa Lucas e Jander (linebacker). Ambos estavam contundidos. Outro trunfo para o jogo será o quarterback Binho Menezes, 42, principal jogador do setor de ataque.

“A cabeça do meu quarterback é uma caixa de surpresas. Ele mexe muito no jogo corrido e aéreo, então, o Binho irá surpreender muito a defesa do Broncos”, aposta o presidente do North Lions, Lucas Alencar.

Com sete vitórias em oito jogos, a única derrota do North Lions no Estadual foi, justamente, para o Manaus Broncos no returno da competição. Mas para anular os pontos fortes do rival já está traçada a estratégia.

“Para cada jogo estudamos o adversário. Falando como jogador de defesa, o rival tem um jogo aéreo muito forte e a estratégia principal é não dar tempo para o quarterback de o Broncos tomar boas decisões na partida”, explicou Alencar, que também joga na equipe do Lions como middle linebacker (capitão do time defensivo).

Para o Manaus Bowl, na Arena da Amazônia, a quantidade de jardas aumentou para 120. Na maioria das partidas do Estadual, os seis clubes participantes jogavam com 100 jardas. Um bom condicionamento físico será necessário, acredita o dirigente do Lions.

“São 20 jardas a mais e fica mais difícil de pontuar. Vai exigir um pouco mais de preparo físico da defesa, mas dentro de campo a vontade é a mesma. Não vamos aceitar desculpas de ninguém”, disse Alencar.

Manaus Broncos

Sexto colocado no último Estadual e pela primeira vez disputando uma final da competição, o Manaus Broncos, que foi fundado em 9 de abril de 2015, teve uma evolução meteórica após reforços pontuais na equipe. Destaque para Talyson Bisneto, 26, que joga de wide receiver e quarterback. Ele tem experiências em grandes clubes do País, como o Timbó Rex (SC), recentemente bicampeão nacional.

“Este ano, tivemos oito vitórias e apenas duas derrotas. Trabalhamos toda a estrutura e contratamos jogadores que já foram campeões estaduais, como do time do Ajuricaba Warriors”, explicou o presidente do Broncos, Renner Silva.

Para enfrentar o North Lions, o time do Broncos entrará em campo com força máxima. “Iremos jogar com o time completo e com a participação do nosso quarterback Paulo Tarso, que foi expulso no último jogo, e pode iniciar jogando. Ele é uma das armas para o jogo aéreo, em que somos muito fortes. Tínhamos alguns machucados, mas todos se recuperaram a tempo”, disse Silva.

Nos dois confrontos anteriores com o Lions, a equipe do Manaus Broncos teve uma derrota e uma vitória. Para a final, a marcação sobre o adversário deve ser em cima do running back Cadu e do quarterback Binho Menezes. O psicológico será outro inimigo a ser superado, conforme o dirigente.

“Estamos acostumados a jogar para 300 ou 500 pessoas e na Arena teremos um estádio com toda estrutura que supera os locais dos Estaduais dos últimos dez anos. Então, os jogadores dos dois times sofrerão com certa ansiedade até levar a primeira pancada. Estamos trabalhando com o psicológico deles”, afirmou Silva.

Ingressos

O ingresso para o Manaus Bowl será a doação de um quilo de alimento não perecível ou brinquedo. Os torcedores ainda poderão aproveitar a Feira Gastronômica dos Bois Garantido e Caprichoso, que inicia às 16h, no setor Podium da Arena, com comidas típicas de festas natalinas.

A entrada do público para os dois eventos será feita pelos Portões C (Constantino Nery) e D (Flaviano Limongi). A única vez que o Manaus Bowl ocorreu num estádio de grande porte foi em 2009, no extinto estádio Vivaldo Lima, local onde se construiu a Arena da Amazônia.