Flamengo e Brasília desembarcam em Manaus nesta quinta para jogo pelo Novo Basquete Brasil

Manaus - A Arena Amadeu Teixeira volta a ser palco neste final de semana do Novo Basquete Brasil (NBB). Desta vez, o confronto será entre os únicos campeões da competição, Flamengo x Brasília, que acontece sábado, dia 1º, às 13h, pela fase classificatória. No início do mês, o time Rubro-Negro esteve em Manaus e se despediu da cidade com a vitória após derrotar o Vasco.

O evento, que recebe apoio do Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), será disputado num piso montado na Arena Amadeu Teixeira, o mesmo utilizado no último confronto, que mede 37x18m e tem a base de poliuretano.

“O piso começou a ser montado na terça-feira (28) e estamos concluindo essa tarefa no início da tarde desta quarta-feira (29). Todo o piso é de poliuretano, material que diminui o nível de impacto do corpo do atleta com o solo, reduzindo o risco de lesões. O piso foi utilizado também no jogo do Flamengo e Vasco e ficou para este confronto, necessitando apenas ser montando”, disse o organizador do evento em Manaus, George Fróes.

Para a competição, tanto o Flamengo quanto Brasília desembarcam em Manaus, no Aeroporto Eduardo Gomes, nesta quinta-feira (30), às 14h55. Os times retornam para ‘casa’ no domingo, dia 2.

Flamengo

No jogo deste sábado, o Flamengo tem a missão de manter a liderança ao receber o segundo colocado da tabela, o Brasília. Com quatro resultados positivos consecutivos, o Flamengo precisa de mais uma vitória para confirmar de vez o primeiro lugar na fase de classificação.

As últimas “vítimas” do rubro-negro carioca foram o Vasco (94 a 86), o Macaé Basquete (82 a 80), o Solar Cearense (94 a 81) e o Universo/Vitória (93 a 87). Mas antes de atuar na terrinha baré, o Rubro-Negro enfrenta o Minas Tênis Clube, time que busca a última vaga nos playoffs, nesta quarta-feira, 29, às 20h (de Brasília).

Em Manaus, o Flamengo realiza dois treinos abertos à imprensa. Na quinta, dia 30, às 19h30 e na sexta às 12h30. Ambos na Arena Amadeu Teixeira.

Brasília

Do outro lado, o Brasília ainda almeja a liderança da fase de classificação, mas quer de fato é garantir seu lugar no G-4 e evitar a fase oitavas de final dos playoffs. Pelo jogo na capital amazonense, a equipe vem sem o pivô Daniel Alemão, grande desfalque para o restante do NBB CAIXA 2016/2017.

O pivô Daniel Alemão rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e ficará entre seis a oito meses longe das quadras. A lesão ocorreu após uma disputa de rebote no jogo contra Franca Basquete, na última quinta-feira,23.

Alemão era uma peça-chave no esquema do técnico Bruno Savignani. Reserva imediato e opção para Lucas Mariano na posição de pivô, Alemão acumulava 15 minutos por jogo, além da quarta posição no ranking geral de tocos no NBB, com 0,7 por partida.

“Todos os jogadores são fundamentais para o grupo. Mas perder o Alemão tão perto do playoff é um prejuízo grande. Sempre foi um cara que ajudava muito nos rebotes, na marcação, estava em uma crescente no campeonato. E acima disso, era um jogador que levantava o time dentro de quadra. Sempre com muita raça, não tinha bola perdida”, analisou Bruno Savignani.

Acesso das torcidas

Com o jogo iniciando às 13h (horário Manaus), os portões da Arena Amadeu Teixeira vão abrir às 11h. A entrada dos torcedores será pela Loris Cordovil, seguindo à direita, Portão Norte, Catraca 2, e pela Constantino Nery, à frente da loja América Ford, Portão 1, Setor Leste.

No sábado, dia 1º, a Arena Amadeu Teixeira estará vendendo ingressos das 8h até às 14h.

Ingressos

Os ingressos para a partida estão sendo vendidos na Arena Amadeu Teixeira e pelo site http://guicheweb.com.br/.

Estão disponíveis para compra quatro setores, sendo arquibancada superior (R$30), arquibancada inferior (R$50), cadeira de quadra de fundo (R$100) e cadeira de quadra lateral (R$120). Todos os valores correspondem aos beneficiários de meia-entrada (idosos, terceira idade, estudantes, PCDs) e público em geral mediante a 1 kg de alimento não perecível. Aqueles que na hora da compra não apresentarem o alimento pagam inteira. Toda a arrecadação será doada posteriormente.

Arquibancadas Superior

R$ 30 - Preço meia-entrada ou 1kg de alimento

Arquibancada Inferior

R$ 50 - Preço meia-entrada ou 1kg de alimento

Cadeira de Quadra de Fundo

R$ 100 - Preço meia-entrada ou 1kg de alimento

Cadeira de Quadra Lateral

R$ 120 - Preço meia-entrada ou 1kg de alimento

Treino Flamengo

Quinta-feira (30/03)

19:30h (horário local) - Treino tático

Sexta-feira (31/03):

12:30h (horário local) - Treino tático