Flamengo e Vasco chegam em Manaus para confronto pelo NBB, no sábado

Por volta das 15h, o Flamengo foi o primeiro a pisar em solo manauara, recepcionado por fãs. Foto: Mauro Neto/Sejel/Divulgação

Manaus - As delegações do Flamengo e Vasco desembarcaram em Manaus, na tarde desta quarta-feira (8), e já iniciaram os preparativos para o confronto que acontecerá no sábado (11), às 13h (de Manaus), na Arena Amadeu Teixeira, pela fase de classificação do Novo Basquete Brasil (NBB). Por volta das 15h, o Flamengo foi o primeiro a pisar em solo manauara. Recebidos com o apoio de alguns membros de uma torcida organizada, os jogadores mostraram-se confiantes para o confronto contra o rival.

Capitão e ídolo, o ala-armador Marcelinho Machado afirmou que, apesar de Flamengo e Vasco já terem se enfrentado em janeiro, esse será realmente o primeiro ‘Clássico dos Milhões’ da temporada, porque terá a presença das duas torcidas, fato que não ocorreu no encontro anterior.

“É um prazer estar em Manaus e posso garantir que será uma experiência incrível. O primeiro Flamengo e Vasco que vamos jogar este ano, porque neste clássico você espera que tenham as duas torcidas no ginásio, e isso não aconteceu no jogo anterior. Não conheço o ginásio, mas ouvi falar que é muito bom e são duas equipes muito boas com rivalidade, e isso alimenta o esporte”, disse o atleta que representou a Seleção Brasileira por mais de 15 anos.

Outro destaque do Flamengo, o ala-pivô Marquinhos, acha positivo o fato da NBB realizar jogos em outras regiões do país, como a Norte. Para o jogador que já passou pela NBA, em 2007, isso pode contribuir para o desenvolvimento da modalidade nessas cidades.

“É a primeira vez que estou na cidade e espero sair vitorioso do clássico. É a primeira vez que vamos encontrar a torcida. É uma partida importante, porque é um novo polo que se abre. Devemos buscar fazer um bom jogo e mostrar que o basquete brasileiro vem crescendo, para assim, ganhar mais fãs”, citou Marquinhos.

Pivô desfalca Vasco

Meia hora mais tarde, a delegação do Vasco desembarcou no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes com uma baixa. Mesmo com o esforço do departamento médico, o pivô Bruno Fiorotto não conseguiu se recuperar de uma lesão que sofreu contra o Basquete Cearense, na última rodada. Apesar disso, o armador Nezinho, afirmou que o time tem totais condições de sair de quadra com mais uma vitória no NBB.

“A equipe está pronta e bem preparada. Estamos ansiosos por esta partida em Manaus e por este grande clássico. Estamos dispostos a vencer, mas sabemos que será um jogo duro. Esperamos ver os nossos torcedores fazendo um bonito espetáculo. As duas torcidas tornam a partida mais real”, citou capitão cruzmaltino.

Experiente, o pivô Murilo relatou acreditar que essa partida pode ser um estímulo para que surjam equipes em Manaus com o objetivo de disputar a principal liga de basquete do Brasil.

“Acho fundamental para o nosso esporte essa partida aqui. Nós, que somos apaixonados pelo basquete, buscamos melhorar a cada ano as condições para que ele seja praticado. Quem sabe um jogo desse, um clássico desse tamanho, abra as portas para que, nos próximos anos, possamos ter um time da cidade no NBB”, finalizou.

Delegação do Vasco desembarcou em Manaus sem o pivô Bruno Fiorotto, que vai ficar de fora da partida. Foto: Mauro Neto/Sejel/Divulgação