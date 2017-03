Flamengo e Vasco desembarcam em Manaus nesta quarta para jogo pelo Novo Basquete Brasil 

O primeiro a descer no Aeroporto Eduardo Gomes será o time do Flamengo, às 14h55. Logo após, às 15h35, será a vez do Vasco; jogo acontece neste sábado (11)

Dos 10 mil ingressos colocados à venda, 70% correspondem à torcida do Flamengo, que é o mandante da partida, e os outros 30% ao Vasco. Foto: Divulgação

Manaus - Uma das maiores rivalidades do campo está em contagem regressiva para desembarcar em Manaus. Flamengo x Vasco jogam pelo Novo Basquete Brasil (NBB) neste sábado (11), às 13h (horário local), na Arena Amadeu Teixeira. Os times chegam na capital nesta quarta-feira (8).

O primeiro a descer no Aeroporto Eduardo Gomes será o time do Flamengo, às 14h55. Logo após, às 15h35, será a vez do Vasco. Durante os dias em Manaus, as equipes vão realizar nove treinos – alguns abertos à imprensa e outros fechados – sendo quatro pelo time Rubro-Negro e cinco pelo Gigante da Colina.

“Estamos organizando tudo para que do início ao fim o que prevaleça é a organização e a segurança, desde a chegada dos times até o último segundo do jogo. Até agora, mais de quatro mil ingressos foram vendidos e nossa expectativa é de casa cheia. Por isso, convido a população a comparecer e fazer um grande espetáculo na arquibancada, de muito amor aos times e paz”, destacou o titular da Sejel, Fabricio Lima, ao frisar que a operação do do jogo vai contar com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

Essa é a primeira vez que o Vasco da Gama participa do NBB. O Flamengo é cinco vezes campeão da organização e atualmente é líder, enquanto que o Gigante da Colina está na nona posição. Para o duelo em Manaus são esperados os grandes destaques das equipes, como Marcelinho (ala), Marquinhos (ala) e Olivinha (Pivô) pelo Fla, além de Drudi (pivô), Gaucho (ala) e Hélio (armador) pelo Vasco.



Jogo e ingressos



Dos 10 mil ingressos colocados à venda, 70% correspondem à torcida do Flamengo, que é o mandante da partida, e os outros 30% ao Vasco.

Estarão disponíveis para compra quatro setores, sendo arquibancada superior (R$40), arquibancada inferior (R$60), cadeira de quadra de fundo (R$120) e cadeira de quadra lateral (R$150). Todos os valores correspondem aos beneficiários de meia-entrada (idosos, terceira idade, estudantes, PCDs) e público em geral mediante a 1 kg de alimento não perecível. Aqueles que na hora da compra não apresentarem o alimento pagam inteira. Toda a arrecadação será doada posteriormente.

Os pontos de venda do Flamengo são no guichê 1 da Arena Amadeu Teixeira, Loja Oficial do Flamengo no Carrefour de Flores, Adidas do Shopping Sumaúma (Av. Noel Nutels, 1762 - Cidade Nova,) e Adidas do Shopping Ponta Negra (Av. Coronel Teixeira, 5705 ). O ponto físico de venda do Vasco será único, sendo no guichê 2 da Arena Amadeu Teixeira.

Preços

Arquibancadas Superior - R$ 40 - Preço meia-entrada ou 1kg de alimento

Arquibancada Inferior - R$ 60 - Preço meia-entrada ou 1kg de alimento

Cadeira de Quadra de Fundo - R$ 120 - Preço meia-entrada ou 1kg de alimento

Cadeira de Quadra Lateral - R$ 150 - Preço meia-entrada ou 1kg de alimento

Ingressos também podem ser adquiridos no site guicheweb.com.br/.