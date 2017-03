Flamengo e Vasco disputam clássico pelo NBB, hoje, em Manaus

O clássico carioca é pela 25ª rodada do 1º turno do Novo Basquete Brasil. Jogo vai acontecer na Arena Amadeu Teixeira

expectativa é que mais de 5 mil torcedores compareçam ao ginásio. Foto: Mauro Neto/Divulgação Sejel

Manaus - A partir das 13h (de Manaus) deste sábado (11), a bola vai subir, pela primeira vez, na Arena Amadeu Teixeira, em Manaus, para uma partida do Novo Basquete Brasil (NBB). Para debutar, a atração é um Flamengo e Vasco. O clássico carioca é pela 25ª rodada do 1º turno na competição nacional.

Líder em aproveitamento, o Rubro-Negro é o maior campeão da competição, com cinco conquistas, enquanto isso, o Cruz-Maltino estreia no principal torneio brasileiro.

Esse será o primeiro clássico entre os clubes com torcida no NBB. Isto porque, no primeiro jogo, disputado em janeiro, por medida de segurança, não foi permitida a comercialização de ingressos para as duas torcidas. Sendo assim, por acordo entre os clubes, o duelo foi realizado com os portões fechados.

Segundo informações da Secretaria Estadual de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), a expectativa é que mais de 5 mil torcedores compareçam ao ginásio. O jogo será transmitido pelos canais Band e Sportv.