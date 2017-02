Guardiola admite que Gabriel Jesus pode voltar só na próxima temporada

Gabriel Jesus sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé direito. Foto: Divulgação/ Manchester City

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, admitiu nesta sexta-feira (17) que existe a possibilidade de o atacante Gabriel Jesus não defender mais o Manchester City na temporada 2016/2017 do futebol europeu, depois de sofrer uma fratura no quinto metatarso do pé direito.

O brasileiro, de 19 anos, passou por uma cirurgia na última quinta-feira em Barcelona e poderá ficar afastado dos gramados por até três meses após sofrer a lesão na última segunda, na partida do seu clube contra o Bournemouth, pelo Campeonato Inglês.

Apesar de todo o impacto positivo provocado pela chegada de Gabriel Jesus no Manchester City no início de 2017, Guardiola avisou que a recuperação do atacante não será acelerada. "Ontem (quinta-feira) à noite, ele fez a operação e foi bem. Agora é importante ele se recuperar bem. Ele vai voltar quando estiver em forma, no final da temporada ou na próxima temporada", disse Guardiola.

O treinador repetiu a informação inicial de que Gabriel Jesus ficará afastado dos gramados por até três meses. "Agora enviamos todo o nosso apoio para ele e sua família e vamos esperar até ele estar de volta. As pessoas dizem que ele estará fora entre dois e três meses", declarou.

Neste período, além dos jogos de sua nova equipe, Gabriel Jesus também será desfalque em duas partidas da seleção brasileira pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018, contra Uruguai e Paraguai, agendados para março.

Caso realmente fique cerca de 90 dias fora, Gabriel Jesus poderá voltar a jogar apenas na reta final desta temporada europeia, que acaba no início de junho. E se de fato só retornar depois três meses de afastamento, o brasileiro teria chance de atuar novamente pelo City nesta temporada apenas no finalzinho do Campeonato Inglês, cujas duas últimas rodadas serão nos finais de semana dos dias 13 e 20 de maio.

Já na Liga dos Campeões, Gabriel Jesus teria a oportunidade de jogar em eventuais confrontos do Manchester City nas semifinais, marcadas também para maio, caso a equipe passe pelas oitavas e pelas quartas de final.

No lance em que se lesionou, o ex-jogador do Palmeiras deu um pisão em falso com o pé direito dentro da área e reclamou de dores. Depois disso, ele até tentou voltar ao campo após receber atendimento médico, mas acabou sendo sacado por Guardiola.

Contratado pelo Manchester City junto ao Palmeiras, Gabriel Jesus teve um começo dos sonhos no futebol inglês. Em cinco jogos, o novo xodó da torcida marcou três gols, deu duas assistências e ainda barrou o ídolo do clube Sergio Agüero. Agora, porém, está afastado dos gramados, o que fará o argentino receber novas chances.

"Eu não estou esperando que Gabriel faça o que Sergio faz e eu não vou pedir a Sergio para fazer o que Gabriel fez. Cada jogador tem suas qualidades. Basta ir lá, jogar o melhor possível e isso é tudo. Gabriel tem suas próprias qualidades e Sergio tem suas próprias qualidades", disse Guardiola.

Ainda internado em Barcelona, onde foi operado, Gabriel Jesus recebeu nesta sexta-feira a visita de Neymar, seu companheiro de ataque na seleção brasileira. "Bom ver que você está bem, molecão. Já, já, volta voando", escreveu Neymar ao publicar foto ao lado do ex-palmeirense na rede social Instagram.