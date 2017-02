Inscrições para atividades esportivas encerram nesta sexta-feira

Funcionando de domingo a domingo, os complexos esportivos são locais próprios para a iniciação esportiva de crianças, adolescentes, jovens, pessoas com deficiência e ainda a terceira idade. Foto: Divulgação

Manaus – As inscrições para as atividades nos Centros de Esporte e Lazer (CEL’s) encerram nesta sexta-feira (10). São disponibilizadas modalidades como natação, hidroginástica, vôlei, futsal, tênis de mesa, entre outras.

Para se inscrever, os interessados devem se dirigir a um dos 23 CEL’s, espalhados pelas seis zonas da capital amazonense, com documentos como duas fotos, xerox do documento de identidade e certidão de nascimento (para crianças), comprovante de residência, comprovante escolar (para criança) e exame médico e dermatológico (para terceira idade e pessoas com deficiência).