Rio Negro Challenge 2017 abre inscrições para primeira etapa da maratona aquática 

Manaus – As inscrições para maratona aquática Rio Negro Challenge 2017, marcada para o dia 30 de abril, já estão abertas. A matrícula custa R$ 70 para o Circuito Curumim e R$ 100 para os adultos e pode ser feita no site www.rionegrochallenge.com.br.

A prova será na Ponta Negra, a partir das 7h, com percursos de 1,5Km e 3Km e 14 categorias, nos naipes masculino e feminino.

Paralelo ao evento, será realizado o Circuito Curumim, com percurso de 500 metros, composto por três categorias, sendo a Mirim de 8 a 9 anos, Mirim I de 10 a 11 e a Petiz de 12 a 13 anos.

Os cinco primeiros colocados da Maratona serão premiados com troféus. As categorias por idade também terá premiação dos três primeiros colocados, no masculino, feminino e no Circuito Curumim.

A segunda etapa do Rio Negro Challenge Amazônia está prevista para acontecer em dezembro.