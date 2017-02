Jogo 'Amigos do José Aldo' terá presença de Bebeto, Denílson e Cafu na Arena AM

Anúncio oficial do evento, que nos dois últimos anos arrecadou 70 toneladas de alimentos, ocorreu na manhã desta segunda (20); jogo ocorrerá no dia 4 de março e ainda vai contar com Emerson Sheik

Equipe de Aldo e enfrentará o time de Ronys Torres, que tem passagem pelo UFC e atualmente luta no Road FC. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - No dia 4 de março, a Arena da Amazônia receberá, às 18h, a terceira edição do jogo beneficente ‘Amigos do José Aldo’, com a presença de ex-jogadores como Bebeto, Denílson e Cafu e do atacante Emerson Sheik, que deixou o Flamengo, no final de 2016. Desta vez, o time de craques famosos convidados por Aldo enfrentará a equipe formada pelo conterrâneo dele, Ronys Torres, que tem passagem pelo UFC e atualmente luta no Road FC, franquia de MMA da Coréia do Sul.

O anúncio oficial do evento, que nos dois últimos anos arrecadou 70 toneladas de alimentos, ocorreu na sede do Governo do Amazonas, na Compensa, na manhã desta segunda-feira, com presença dos dois lutadores amazonenses. Um ingresso para o jogo ‘Amigos do José Aldo x Amigos do Ronys Torres’ será adquirido com a doação de um quilo de alimento não perecível.

A troca de alimentos por ingressos pode ser realizada, a partir desta quinta-feira (23), nas unidades do Centro de Convivência da Família, na Vila Olímpica de Manaus e no Estádio Carlos Zamith, Coroado. Em 2015, contra os ‘Amigos do Delmo’, 22 mil pessoas foram para a Arena e 22 toneladas arrecadadas. Já no ano passado, com o ídolo Zico, na edição contra ‘Amigos do Pizzonia’, 33 mil torcedores foram ao estádio e 40 toneladas de alimentos conseguiram ser doadas.

Campeão linear dos Penas do UFC, José Aldo, elogiou a ajuda do companheiro de treinos na Nova União (RJ), Ronys Torres, na trajetória na carreira e confirmou ainda os nomes dos ex-jogadores Marcelinho Carioca, Júnior Baiano, Athirson e o ator José Loreto, que interpretou José Aldo no filme ‘Mais Forte Que o Mundo’. O lutador de Manaus também espera fechar com outros artistas e músicos.

“Todos que convido são porque gostam de mim e tem amizade comigo no Rio de Janeiro. Quando chamo aceitam de prontidão e nem precisa oferecer cachê e nada. Tudo é beneficente e pensa em ajudar o próximo”, disse Aldo.

O lutador de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), Ronys Torres, revelou que o time dele para o evento beneficente deverá ser composto por amigos e parentes, como o irmão Jonys Torres. Torcedor fiel do Princesa do Solimões, o lutador do Road FC pensa também em convidar um jogador do clube, o atacante Alessandro Toró.

“Fiquei muito feliz de ser convidado a participar desse jogo. Participei das duas primeiras edições jogando no time do José Aldo. Na primeira edição eu já comentava com o Fabrício (Lima, secretário de Estado da Juventude, Esporte e Lazer-Sejel) e o Aldo, que um dia teria o jogo ‘Amigos do José Aldo x Amigos do Ronys Torres’. Juntos vamos fazer um gol de placar”, afirmou Torres, que recebeu a proposta para o evento no último domingo.

Além dos alimentos não perecíveis, as doações de sangue no Hemoan, pela campanha ‘Doação Show de Bola’, também servirão para trocar por ingressos para o jogo ‘Amigos do José Aldo’. As instituições de caridade que devem receber os alimentos ainda serão divulgadas.

“Sempre estamos treinando MMA, jiu-jítsu, muay thai e boxe. Mas desta vez, vamos trocar as luvas pela bola. Vou conversar com o Fabrício e o governador (do Estado, José Melo) que os alimentos que forem arrecadados levar para a minha cidade Manacapuru”, declarou Ronys Torres.