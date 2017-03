Liga de Handebol realiza festival para crianças e adolescentes com inscrições gratuitas

Ano passado mais de 300 crianças participaram do festival, segundo presidente da Liham Foto: Divulgação/ Sejel

Manaus - A Liga de Handebol Amazonense (Liham) completou dez anos no dia 20 de janeiro e em comemoração dois festivais vão ser realizados para a criançada: O Festival Mini-Handebol, de 6 a 12 anos, e o Festival de Handebol Infantil, de 12 a 15 anos, nos dias 25 e 26 de março na Vila Olímpica, localizada no Dom Pedro, a partir das 8h.

Com inscrições abertas e gratuitas, os interessados podem se inscrever pelo e-mail ligadehandeboldoamazonas@gmail.com até o dia 20 de março. Informações como nome, idade, escola e telefone devem constar no envio da inscrição.

“Não é uma competição é um festival de caráter lúdico, aberto para quem quiser participar. Vamos ter disputas nas categorias mini e mirim, no primeiro dia, e infantil na faixa etária de seis a 15 anos. Ano passado mais de 300 crianças participaram do festival e nossa meta é igualar ou ultrapassar a quantidade”, contou o presidente da Liham, Auricélio Andrade.

Nos 10 anos da Liham, todos os eventos da temporada serão alusivos ao aniversário da entidade. A ordem da diretoria é fomentar o esporte e massificar a modalidade junto às crianças e aos jovens da capital.

“A criança pode nunca ter visto o handebol, ou mesmo nunca ter jogado. Queremos fazer uma coisa bem criativa para eles gostarem e continuarem praticando a modalidade. Vamos facilitar essa interação da criançada. Queremos fomentar o handebol”, comentou.

O evento conta com o apoio do Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

Mais eventos

Recém-empossado como presidente da Liga, Andrade planeja uma série de competições ao lango da temporada. As disputas do Campeonato Brasileiro e a Liga Norte terão como sede a capital amazonense. “Estamos em uma nova gestão e agora passamos para um novo ciclo do handebol do Amazonas. Queremos avançar nos eventos, tantos locais, como nacionais e regionais. Já temos programado para o calendário três eventos nacionais, a Liga Norte Masculina e Feminina Adulto, prevista para o mês de outubro, o Campeonato Brasileiro de Clubes Feminino Adulto, que é a segunda vez que Manaus vai sediar, e os acampamentos regionais que é um projeto da Confederação Brasileira de Handebol (CBH)”, afirmou.

Programação:

Sábado, dia 25

Crianças de 6 a 7 e de 8 a 10 anos, categoria mini.

Crianças de 10 a 12 anos de idade, categoria mirim.

Domingo, dia 26

Crianças de 12 a 15 anos, categoria infantil.