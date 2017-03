Em Manaus, jogos ‘importados’ inspiram crianças e geram alerta

Amantes do esporte terão chance rara de ver ídolos, mas chance de futuro de sucesso no esporte depende de atenção do poder público

Professor Maurício Cordeiro Barbosa trabalha há mais de 25 anos com basquete no Amazonas e faz alertas. Foto: Reinaldo Okita

Manaus - Em menos de um mês, Manaus receberá, pela primeira vez, duas partidas importantes da principal liga de basquete nacional, o Novo Basquete Brasil (NBB). A Arena Amadeu Teixeira será a casa do Rubro-Negro contra o Vasco, no próximo sábado (11), e diante do vice-líder da competição, Brasília-DF, no dia 1º de abril. Uma ‘turminha’ pode aproveitar as partidas como motivação para seguir no esporte.

Aos 13 anos, o jovem Luiz Pires afirmou que conta os minutos para o dia do clássico entre Flamengo e Vasco. Atleta do time sub-15 da escola La Salle, ele participou da campanha que sagrou o time campeão estadual escolar e vice brasileiro, em 2016. No próximo sábado, ele acompanhará a primeira partida oficial.

“Comecei a jogar basquete em 2015, porque um amigo me convidou. Ele só falava de basquete. Já comprei meu ingresso para o jogo e vou com toda a minha família. Sou flamenguista e amo basquete. Gosto muito do Olivinha (pivô), Marquinhos (ala) e Marcelinho (ala-armador)”, disse.

Trabalhando com basquete há mais de 25 anos, no Amazonas, o professor Maurício Cordeiro Barbosa, de 48 anos, acredita que o mais importante desses jogos em Manaus será o estímulo para as crianças que estão dando os primeiros passos no esporte, pois terão a oportunidade de ver de perto jogadores que já passaram pela Seleção Brasileira.

“O Norte já tem o problema de ficar distante dos grandes centros de basquete. Então, qualquer evento que possa ser apresentado para o nosso público, sendo que temos estrutura para suportar evento desse porte, é benéfico para todos. Ganha todo mundo que gosta do esporte. Isso não deixa de ser um estímulo para a criançada que verá o ídolo jogar. Cria o espelho. Criar a vontade de jogar igual a eles. Acho que o grande objetivo da NBB é difundir o basquete no Brasil, e esse é o objetivo dessas partidas”, disse Barbosa.

Para o professor, o resgate do basquete amazonense passa por um investimento no desporto escolar, e partidas como essa, podem aumentar o interesse pela modalidade.

“Devemos lembrar, sempre, que a base está nas escolas, fazendo com que as crianças tomem gosto pelo esporte e, um dia, se tornem grandes jogadores. A criança pequena tem que brincar de basquete, tomar gosto pelo esporte, e não treinar exaustivamente. A partir do momento que ele cresce e passa para outro nível de treinamento, ele vai aprender, com mais profundidade as técnicas e táticas, que ajudarão a concorrer com os jogadores de outras regiões. Temos vários exemplos, no Amazonas, de jogadores que iniciaram nas escolas e conseguiram, lá fora, se posicionar nas equipes brasileiras”.

Federação

Vice-presidente da Federação de Basketball do Amazonas (Febam), Ali Assi, vê como positiva a vinda dos jogos da NBB para Manaus. Mas o dirigente da federação, que é filiada a Confederação Brasileira de Basketball (CBB), diz que só isso não ajudará no desenvolvimento da modalidade no Estado. Para ele, o investimento nos campeonatos de base deve ocorrer para que haja a descoberta de novos atletas.

“É muito positiva a vinda dos jogos da NBB para Manaus, tanto no entretenimento, quanto no desenvolvimento da modalidade na cidade. Agrada os apaixonados da modalidade, pois terão a oportunidade de ver dois grandes jogos, e para a garotada que está iniciando ou tem boas perspectiva de se tornar um jogador. Ao mesmo tempo, assim como é importante trazer grandes jogos, não pode esquecer dos investimentos nas categorias de base, uma vez que a nova geração é que dará continuidade ao basquete amazonense”, disse Ali.