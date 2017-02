Nadador amazonense vai representar o Brasil na Maratona Del Golfo, na Itália

Pierre organizará uma feijoada no próximo dia 4, para arcar com as despesas da viagem. Foto: Arquivo Pessoal

Manaus - Após completar, em dezembro, o desafio aquático ‘Do Leme ao Portal’, no Rio de Janeiro (RJ), o maratonista amazonense Vitor Gadelha, 19, terá pela frente a Maratona Del Golfo. A prova acontece no dia 29 de junho, na Itália. O início do percurso será na cidade de Capri e termina em Napoli, totalizando, 36 quilômetros.

Vitor, atleta da Aquática Amazonas, foi um dos 30 atletas selecionados pela organização para participar da competição. Ele será o único brasileiro na disputa. Segundo o pai e treinador do atleta, Pierre Gadelha, a participação do nadador amazonense na prova faz parte do projeto que visa sua entrada no Grand Prix, em 2019.

“O projeto que temos com o Vitor é ele disputar o Grand Prix na Fina (Federação Internacional de Natação). Nenhum atleta amazonense ou do Norte-Nordeste já participou dessa prova. Ele é o mais novo do Brasil a participar. A prova vai ser disputada no período do verão europeu. Vamos fazer um trabalho na Aquática mesmo para se adaptar a temperatura da água , tentando nadar no período da noite, e, se for o caso, colocar até gelo na piscina”, afirmou Pierre.

Para arcar com as despesas da viagem, Pierre organizará uma feijoada no próximo dia 4, na própria Aquática Amazonas, localizada na avenida Darcy Vargas, próxima Viaduto Miguel Arraes, no valor de R$ 30.