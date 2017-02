Manaus sedia o 'Mixed Relay' de Triathlon no próximo sábado, 4

A ‘Mixed Relay de Triathlon’ será disputado em duas categorias: Oficial ou Aberto. Foto: Antonio Lima/Sejel/Divulgação

Manaus - Um dos mais emocionantes e empolgantes eventos de triathlon do mundo, o Mixed Relay, desembarca pela primeira vez no Brasil e Manaus foi a cidade escolhida como sede. A competição acontece neste sábado (04), com largada às 7h, na Ponta Negra, e são esperados mais de 300 atletas. O evento é uma realização da Federação de Triathlon do Amazonas (Fetriam), com apoio do Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

A ‘Mixed Relay de Triathlon’ será disputado em duas categorias: Oficial, sendo dois homens e duas mulheres, ou Aberto, que envolve quatro atletas de ambos os sexos. Concorrem a premiação de R$3 mil somente as equipes da categoria Oficial. A modalidade é uma forte candidata a se tornar olímpica.

O congresso técnico do ‘Mixed Relay de Triathlon’ será na sexta-feira, dia 03, às 19h, no auditório da Vila Olímpica de Manaus, no Dom Pedro. A premiação em dinheiro, no total de R$ 3 mil, será apenas para os vencedores da categoria Oficial, sendo: 1º Colocado: R$ 1.500,00, 2º Colocado: R$ 900,00 e 3º Colocado: R$ 600,00.

No meio de centenas de competidores, a equipe Jonathan Tri Team/Sesc, formada pelos triatletas Kilson Costa, Jonathan Alberto, Luana Gomes e Dauton Coronin, está confiante em superar o percurso de 250m de natação, 6km de ciclismo e 1,5km de corrida, sem pausas. O grupo está tão focado, que nem mesmo a folia do carnaval fez o quarteto deixar de lado os treinos. A preparação já soma mais de dois meses.

“Treinamos diariamente e aos finais de semana fazemos o simulado na Ponta Negra. É uma prova rápida de super sprint. Cada atleta vai ter que fazer as três modalidades e em seguida vai o outro atleta. O grande objetivo dela é mostrar para as pessoa que há condições de fazer uma prova com distância reduzida e estimular os colegas enquanto você espera sua vez. Queremos a superação”, disse Kilson Costa, que tem um ano e meio praticando o triatlhon e considera que o método da prova pode atrair novos competidores.

