Projeto social vai oferecer aulas gratuitas de luta livre na zona sul da capital

Projeto será inaugurado no dia 30 de março. As vagas são para todas as idades e as inscrições serão feitas no local

O projeto tem o apoio e supervisão do presidente da Federação Amazonense de Luta Livre Esportiva e Submission (Fasub) Foto: Divulgação

Manaus - O professor faixa roxa de luta livre esportiva, Luciano Vale da Silva, 28, vai oferecer atividades gratuitas para crianças e adultos por meio do projeto social Equipe Luciano Vale de Luta Livre, que será inaugurado dia 30 de março às 18h, na Rua Catarina de Aragão, número 13, bairro Japiim 1, zona Sul da capital.

O professor fazia parte de uma academia de luta que o incentivou e diz que pretende retribuir e dividir o que aprendeu. “O objetivo do projeto é proporcionar uma atividade física a comunidade e não deixar que as crianças fiquem nas ruas expostas a criminalidade e as drogas” afirmou Luciano.

O projeto tem o apoio e supervisão do presidente da Federação Amazonense de Luta Livre Esportiva e Submission (Fasub), Antônio Aleixo, do líder comunitário do bairro japiim 1, Thiago Mendes, do deputado estadual Dermilson Chagas, e do secretário de esportes Fabricio lima.

Inscrições

As vagas são para todas as idades e as inscrições serão feitas no local. É preciso apresentar um exame de aptidão física, o documento de identidade e CPF. Para as crianças, são necessárias a certidão de nascimento e autorização do responsável.

Os dados serão registrados na Fasub e os participantes receberão um certificado de participação. As aulas serão no horário de 18h ás 19h para as crianças e de 19h20 ás 21h30 para os adultos.