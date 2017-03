Próximo jogo do Flamengo pelo NBB, em Manaus, já tem ingressos à venda

Dez mil ingressos estão disponíveis para o novo jogo do Flamengo em Manaus, pelo NBB, desta vez contra o Brasília (DF). Partida vai acontecer no dia 1º de abril, na Amadeu Teixeira

No confronto entre Flamengo e Vasco da Gama, pelo NBB, foram 4.104 bilhetes vendidos, expectativa abaixo do esperado pela Sejel. Foto: Mauro Neto/Divulgação Sejel

Manaus - Os dez mil ingressos para o novo jogo do Flamengo, em Manaus, pelo Novo Basquete Brasil (NBB), contra o Brasília (DF), já estão à venda nos pontos físicos e pela internet. A partida vai acontecer no dia 1º de abril, na Arena Amadeu Teixeira. Desta vez a carga de bilhetes será 100% para a torcida do Rubro-Negro. Uma situação diferente do ocorrido no ‘Clássico dos Milhões’, no último sábado (11), em que o Vasco da Gama tinha direito a 30% da cota dos tickets.

As vendas online dos ingressos estão disponíveis, desde o jogo anterior do Rubro-Negro, em Manaus, pelo site da empresa Guichê Web. O confronto entre Fla e Brasília é válido pela última rodada da fase classificatória do NBB. Nos pontos físicos, o torcedor pode comprar as entradas no guichê 1 das bilheterias das Arena Amadeu Teixeira.

Os preços são R$ 30 (arquibancada), R$ 50 (cadeira inferior), R$ 100 (cadeira quadra de fundo) e R$ 120 (cadeira quadra lateral). Estes valores dos ingressos correspondem aos beneficiários de meia-entrada (idosos, terceira idade, estudantes e PCDs) e público em geral mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. As vendas pela internet do basquete têm um acréscimo nos preços devido à taxa de conveniência.

Abaixo do esperado

No confronto entre Flamengo e Vasco da Gama, pelo NBB, foram 4.104 bilhetes vendidos, expectativa abaixo do esperado pela Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel). Vale lembrar que a Sejel cancelou um jogo da Superliga Masculina na capital do Amazonas para trazer a partida do Rubro-Negro no basquete.

Curiosamente, dois dos três jogos da Superliga Feminina de Vôlei, temporada 2016/2017, realizados em Manaus, tendo o São Cristóvão Saúde/São Caetano (SP) como mandante deram um público maior que o NBB, com o recorde de 5.947 pessoas, na partida com o Renoxa-Sesc (RJ), em fevereiro.