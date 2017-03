Representantes do Amazonas disputam Torneio de Pesca ao Tucunaréno Paraná

Rogério Bessa, junto com Lúcio Bezerra e Carlos Junior, integra a equipe que representa o Amazonas. Foto: Divulgação

Manaus – O trio amazonense Rogério Bessa, Lucio Bezerra e Carlos Junior iniciam, nesta sexta-feira (17), a saga para fisgar o maior Tucunaré no IV Torneio Internacional de Pesca ao Tucunaré, no Paraná. O evento na cidade paranaense de Santa Terezinha de Itaipu segue até amanhã (18) e vai reunir mais de 300 amantes da pesca esportiva de várias partes do mundo.

De acordo com pescador esportivo e presidente da Associação de Pescadores Esportivos de Manaus (Apem), Rogério Bessa, a equipe está bem confiante para representar o Amazonas no evento que é considerado um dos melhores do Brasil e dará aos campeões mais de R$150 mil em prêmios, entre barcos, motores, carretas e acessórios.

“Essa competição será em uma área que contempla a usina de Itaipu e reúne vários pescadores de vários países. Será uma competição bem acirrada, além de ser muito técnica, e estamos em desvantagem por não conhecermos a região, mas chegamos com antecedência justamente para fazer um treinamento para mapear a área e saber onde é permitido pescar. Estamos bem confiantes”, contou.

Desde a última quinta-feira (16) no local, o trio aproveitou os meses que antecederam a disputa para treinar nas águas do Rio Negro. “Estamos em constante treinamento no lago do Tarumã. É uma área muito boa para pescar com várias espécies de tucunarés grandes de até seis quilos. É muito bom ter essa área para praticar a pesca”, frisou Bessa, sem esquecer da preservação de um dos principais locais para a pesca esportiva no Amazonas.

“Não fomentamos a matança dos peixes e estamos sempre interagindo com a natureza, preservando a espécie e levando progresso para as comunidades de onde frequentamos. No final de setembro estaremos realizando mais uma edição do Torneio de Pesca Amigos do Tarumã e lá teremos mais ações de preservação”, afirmou.

Em 2016 o trio participou do primeiro Campeonato Brasileiro de Pesca Esportiva na cidade de Presidente Epitácio no interior de São Paulo. Os amazonenses acabaram conquistando um resultado expressivo, ficando entre os 50 melhores entre as 300 equipes participantes.