Super Bowl nos Eua e em Manaus

Final da National Football League (NFL) é entre o favorito New England Patriots, do astro Tom Brady, e a ‘zebra’ Atlanta Falcons, e começa às 19h (de Manaus), no NRG Stadium

O astro Tom Brady busca o quinto título no futebol americano. Foto: Divulgação

Manaus - Neste domingo à noite, a 51ª edição do Super Bowl, maior evento esportivo dos Estados Unidos, movimentará os aficionados por futebol americano em todo o mundo. Seja em frente à TV de casa ou de um telão em um bar, quem curte o esporte com a ‘bola oval’, em Manaus, assistirá a final da National Football League (NFL) entre o favorito New England Patriots, do astro Tom Brady, e a ‘zebra’ Atlanta Falcons, que começa às 19h (de Manaus), no NRG Stadium, em Houston, no Texas.

Com transmissão pelos canais fechados ESPN Brasil e Esporte Interativo, as opções para o fãs de ‘football’, que preferem a emoção de ver a final longe do ambiente caseiro, na capital, são os bares Red Dog Pub, no Vieiralves, e o Saideira Bar Videokê, no Parque 10, ambos na zona centro-sul da cidade.

As duas casas noturnas receberão os dois times finalistas do Manaus Bowl de 2016, que é a decisão do Campeonato Amazonense de Futebol Americano. O grupo do North Lions, que faturou o título do Estadual sobre o Manaus Broncos, em dezembro, na Arena da Amazônia, se reunirá no ‘Saideira’, na Avenida Tancredo Neves, no Parque 10, próximo ao Supermercado Veneza.

O time do Ajuricaba Warriors também marcará presença no local para acompanhar o Super Bowl LI. “Como passa na TV, todos os bares de esporte, em Manaus, devem transmitir. Mas a maioria das pessoas prefere o conforto de ver em casa. O futebol americano é o terceiro esporte mais visto no Brasil”, disse o presidente do North Lions, Lucas Alencar, que joga na equipe dos ‘Leões’ como middle linebacker (capitão do time defensivo).

Fã do time Seahawks, Alencar torcerá, na final da NFL, para o Atlanta Falcons, que ao contrário do Patriots, chega ao segundo Super Bowl na história. Em 1999, o Falcons perdeu a taça para o Denver Broncos, por 34 a 19, quando também era o ‘azarão’. “Eu não gosto do Tom Brady (do Patriots, que pode se tornar o primeiro quarterback a vencer o Super Bowl cinco vezes). É por rivalidade mesmo, porque torço para o Seahawks”, explicou Lucas Alencar.

Em parceria com o Manaus Broncos, atual vice-campeão do Estadual de ‘football’, o Red Dog Pub, inaugurado em dezembro de 2015, utilizará o espaço, que é voltado para bandas de rock, pela primeira vez, para transmitir o Super Bowl. O telão de quatro metros da área externa do bar será o local ideal para ver a disputa em campo entre Falcons e Patriots e o show do intervalo, com a cantora Lady Gaga.

O Red Dog está localizado na Rua Rio Branco, nº 292, bairro Nossa Senhora das Graças, no Vieiralves. A entrada custa R$ 10. “Na parte interna da casa, temos uma TV de 50 polegadas e outra de 48 polegadas, que também transmitirá o Super Bowl. E, após o jogo, terá um show (no pub) da banda de classic rock Madame Musette”, afirmou o proprietário do Red Dog, Fábio Silva, que, devido ao Super Bowl, abrirá o estabelecimento, neste domingo, a partir das 17h.

Amazonas é excluído das transmissões em cinemas

Diferente do ano passado, os cinemas de Manaus não transmitirão o Super Bowl. Em 2016, as salas do Kinoplex, no Amazonas Shopping, na Avenida Djalma Batista, na zona centro-sul, e da rede UCI, no Sumaúma Park Shopping, na Cidade Nova, zona norte, foram as únicas a mostrar a final da NFL. Neste ano, a empresa Cinelive distribuiu para as redes de cinema de 13 Estados a exclusividade de transmissão, pela ESPN Brasil, do Super Bowl LI.