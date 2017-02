Superliga Masculina terá jogo em Manaus com participação de campeões olímpicos

Éder e Lucarelli estão no time de Taubaté. Foto: Divulgação/ Taubaté

Manaus - Os constantes recordes de públicos em Manaus da Superliga Feminina de Vôlei, temporada 2016/2017, conseguiu atrair novos clubes e jogos da divisão para a Arena Amadeu Teixeira. Desta vez, a capital do Amazonas receberá, no dia 11 de março, uma partida da Superliga Masculina, entre o mandante JF Vôlei, de Juiz de Fora (MG), e a equipe do Funvic Taubaté (SP), dos campeões olímpicos dos Jogos da Rio 2016: o ponteiro Lucarelli, o oposto Wallace e o central Éder.

O confronto será válido pela 11ª e última rodada do returno. Atualmente, o JF Vôlei ocupa a 6ª colocação da Superliga Masculina, enquanto o Funvic Taubaté, que terminou em 3º lugar na edição passada, já está em quarto lugar do torneio 2016/2017. A informação do jogo da categoria Masculina foi confirmada pela Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), nesta segunda-feira (6).

Os valores dos ingressos e início das vendas para o jogo entre JF Vôlei (MG) e Funvic Taubaté (SP) ainda serão definidos pela Sejel, em acordo com a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

Pelos três jogos da Superliga Feminina, em Manaus, a equipe do São Cristóvão Saúde/São Caetano (SP) bateu recordes de torcedores na Arena Amadeu Teixeira como mandante. Primeiro, no jogo com o Dentil/Praia Clube (MG), no dia 11 de novembro de 2016, que levou 4.782 pessoas ao ginásio.

Em seguida, na partida São Caetano e Vôlei Nestlé (Osasco/SP), no dia 7 de janeiro, teve a presença 4.079 torcedores. E por último, diante do Rexona-Sesc (RJ), na sexta-feira passada (3), Manaus superou o próprio recorde de público da edição, com a marca de 5.947 pessoas na Arena.