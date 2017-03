Time do Flamengo visita faculdade em Manaus para bate-papo com alunos 

Nesta semana, os estudantes do curso de Educação Física acompanharam o treinamento do time. Foto: Divulgação

Manaus – Os jogadores e representantes da comissão técnica do time de basquete do Flamengo visitam, nesta sexta-feira (10), a Faculdade Estácio para uma roda de conversa com os alunos. A visita será na unidade da Avenida Constantino Nery, a partir das 18h30. Flamengo e Vasco realizam no sábado (11), na Arena Amadeu Teixeira, às 13h, uma partida pelo returno no Novo Basquete Brasil (NBB).

Os alunos terão a oportunidade de fazer perguntas e tirar fotos com os jogadores e comissão técnica. Na quarta e quinta-feira (8 e 9), os estudantes do curso de Educação Física acompanharam o treinamento do time.

A faculdade é uma das patrocinadoras do time rubro negro e mantém, desde 2013, o Programa Estácio no Esporte. A atividade é um dos pilares do Programa de Responsabilidade Social Corporativa da instituição, ao lado de Cultura, Cidadania e Escola.

São mais de 300 atletas patrocinados e apoiados por meio de bolsas de estudo, envolvimento na promoção de alguns dos principais eventos esportivos do Brasil, bem como parceria com diversas Organizações Não Governamentais (ONGs) e instituições esportivas.

Tarde de autógrafos

Às 14h de hoje, alguns atletas receberão o público na loja oficial do clube, localizada no Carrefour de Flores, para uma tarde de autógrafos. A informação é do empresário André Gesta, licenciado da marca.

No local, os fãs poderão tirar fotos e ainda vão participar do sorteio de 10 ingressos para o jogo de amanhã, além de outros brindes com a marca do Flamengo.