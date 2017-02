Torcedores do Pará enfrentam 41h de barco para assistir partida da Superliga, em Manaus

Depois de quase dois dias de viagem, torcedores de Óbidos, no Pará, chegaram em Manaus nesta quinta e já assistiram o treino da equipes. Foto: Antonio Lima/Sejel/Divulgação

Manaus - A paixão pelo voleibol supera distâncias geográficas e até o cansaço de uma longa viagem. Um grupo de 12 torcedores do Pará, vindo de Óbidos (distante 519 quilômetros de Manaus), enfrentou 41 horas dentro de uma embarcação para ‘tietar’ jogadoras e o ex-técnico da Seleção Brasileira Masculina, Bernardinho, e assistir de perto o jogo da Superliga Feminina de Vôlei 2016/2017, que será nesta sexta-feira (3), às 19h30, na Arena Amadeu Teixeira.

O motivo da empolgação dos visitantes do Estado vizinho surgiu com o confronto entre o Rexona-Sesc (RJ), atual campeão da Superliga e que lidera a divisão sob o comando do premiado Bernardinho, diante do Cristóvão Saúde/São Caetano (SP). A partida é válida pela 4ª rodada do returno.

Depois de quase dois dias de viagem, sete dos 12 torcedores obidenses, logo que chegaram à capital amazonense, na manhã desta quinta-feira (2), nem pensaram em descansar. Ansiosos para tirar selfies com os ídolos e pedir autógrafos, o pequeno grupo do Pará, formado por quatro mulheres e três homens, seguiu para a Arena Amadeu Teixeira para ver os treinos das duas equipes da Superliga.

Rexona-Sesc (RJ) é atual campeão da Superliga e lidera a divisão sob o comando do premiado Bernardinho. Foto: Antonio Lima/Sejel/Divulgação

“Saímos (de Óbidos-PA) na terça-feira (dia 31 de janeiro) ao meio-dia e chegamos hoje (em Manaus), às 5h. Compramos os ingressos todos antecipadamente (pela internet) e retornaremos, no sábado (4), ao meio-dia também”, explicou o farmacêutico Williams Carvalho Canto, 46.

Em Manaus, Williams veio acompanhado da esposa, Jacimara, que é jogadora amadora de vôlei. Ao lado de outros torcedores, ela e as colegas, da equipe obidense de voleibol, estavam animadas com a presença do técnico Bernardinho e das jogadoras do Rexonas-Sesc, como a ponteira Gabi, que também defende a Seleção Brasileira.

Além da partida da Superliga Feminina, o farmacêutico revelou que costuma viajar com os familiares e amigos de Óbidos para Manaus desde a inauguração da Arena da Amazônia, para assistir jogos de grandes clubes do País. “Geralmente, quando tem uma atração nacional estamos aqui (em Manaus). Na última vez, viemos assistir um jogo do Flamengo”, disse.

Treino

Na véspera da terceira partida da Superliga Feminina em Manaus, o São Cristóvão Saúde/São Caetano (SP) e o Rexona-Sesc (RJ) realizaram, nesta quinta-feira (2), o treino no local do jogo, na Arena Amadeu Teixeira (Loris Cordovil), e ambos saíram satisfeitos com a estrutura do local e cheios de expectativa para este clássico que coloca frente a frente paulistas e cariocas. A partida ocorre nesta sexta-feira (3), às 19h30, na Arena Amadeu Teixeira.

De volta à quadra da Arena Amadeu, mesmo lugar que ele esteve em 2007 com a seleção brasileira masculina pela Copa América de Vôlei, o treinador Bernardinho não deu descanso às meninas e afirmou que o adversário é forte. Portanto, nada mais certo que afinar o ‘passe’ das jogadoras, que ainda estão em processo de aclimatação.

As meninas do São Cristóvão Saúde/São Caetano (SP) desembarcaram em Manaus no início da madrugada desta quinta-feira (2), e logo pela manhã já estavam em quadra. As anfitriãs que escolheram Manaus para sediar a terceira partida na Arena Amadeu Teixeira realizaram um treino leve voltado para o lado forte do rival, investindo no ataque e defesa, que foram treinados a exaustão.

Ingressos

O ingresso para São Cristóvão Saúde/São Caetano (SP) x Rexona-Sesc (RJ) tem valor único de R$30 (arquibancada superior), R$50 (arquibancada inferior), R$100 (área vip). Os valores correspondem para os já beneficiários de meia-entrada (idosos, terceira idade, estudantes, PCDs) e o público em geral mediante a 1 kg de alimento não perecível. Aqueles que na hora da compra não apresentarem o alimento pagam inteira. Toda a arrecadação será doada posteriormente.

A venda no único ponto físico, na Arena Amadeu Teixeira, é de 9h às 18h, e no dia do jogo, segue até às 20h30. O público ainda tem a opção de realizar a compra também pelo site http://www.guicheweb.com.br/. Os bilhetes poderão ser adquiridos no dinheiro ou cartão de crédito.