Torneio abre a temporada de handebol no AM

Liga de Handebol do Amazonas (Liham) completa uma década de existência e abre temporada neste sábado, 18

Desta vez, primeiros jogos da temporada não serão na Arena Amadeu Teixeira, mas no ginásio do Rio Negro. Foto: Mauro Neto/Divulgação Sejel

Manaus - A quadra de esporte do Rio Negro, no Centro, será o palco dos três jogos da primeira rodada da Taça Laércio Miranda, neste sábado (18). O torneio marca o início das comemorações dos 10 anos da Liga de Handebol do Amazonas (Liham).

Show com Djs e apresentação de grupos de danças agitarão os intervalos dos jogos. Na abertura da competição, programada para as 17h, as 12 equipes masculinas e cinco femininas serão apresentadas para o público, segundo a Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

“É a competição que abre a temporada dos jogos de handebol. Já tivemos o curso para os novos árbitros e, agora, vamos para os jogos. Todo ano homenageamos o Laércio Miranda, que foi presidente da Federação Amazonense de Desportos Atléticos (Fada) e, posteriormente, o primeiro presidente da extinta Federação Amazonense de Handebol”, disse o presidente da Liham, Auricélio Andrade.

O primeiro evento da temporada também servirá de ‘esquenta’ para as equipes se prepararem para as disputas regionais e nacionais.

“Neste ano, estaremos sediando três competições nacionais aqui em Manaus, a Liga Norte Masculina e Feminina de Handebol, que dá vaga para a Liga Nacional, e o Campeonato Brasileiro Adulto Feminino”, disse.