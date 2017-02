Triatleta do AM tenta vencer Ironman para disputar mundial nos EUA

Leandro Moreira é engenheiro civil e tem 37 anos. Foto: Divulgação

Manaus - Ele nunca imaginou que a simples busca por uma saúde melhor o levaria a competir em uma das provas mais difíceis do mundo. Mas foi justamente isso o que aconteceu com o engenheiro civil Leandro Moreira, de 37 anos. Conhecido entre os praticantes de triathlon do Amazonas como ‘Fera’, Leandro entrou na modalidade, em 2009, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e o condicionamento físico, porém, o esporte logo se tornou um estilo de vida. A ficha caiu que tinha encontrado sua vocação quando, em 2010, completou a primeira prova de Ironman.

O desafio físico é composto por 3,5 quilômetros de natação, 180 quilômetros de pedalada e 42,2 quilômetros de corrida. No Brasil, a prova é disputada apenas em Florianópolis (SC) e pode ser completada em até 17 horas pelo participante. Até 2016, ocorria uma segunda etapa da competição em Fortaleza (CE), porém, saiu do calendário oficial desta temporada.

Leandro explica que, para todo praticante de triathlon, completar um Ironman é um sonho. “Todo atleta que começa a praticar o triathlon alimenta o desejo de completar um Ironman. É o sonho, desejo e foco de todos os atletas. Quando completei a prova pela primeira vez, nem fazia ideia de quantos atletas já tinham feito isso na história do Amazonas. Comecei a praticar por saúde. Pesava mais de 100 quilos. Na minha adolescência, tenha feito natação. Aos 29 anos, decidi voltar a fazer alguma coisa. Na adolescência, já tinha feito duas provas de triathlon e decidi tentar fazer de novo”, afirmou o atleta, que já completou seis provas de Ironman.

Em sua primeira experiência, Leandro terminou a prova em 10h37min. O tempo foi considerado bom e acabou motivando o triatleta. Ele afirma que esse foi o combustível para manter a preparação. “No Ironman, antigamente, as inscrições acabavam muito rápido. Em 2010, consegui me inscrever, em janeiro, para fazer a prova em maio. Sofri muito para fazer o meu primeiro. Por isso, em 2011, fiz meio Ironman. Treinei bastante para, no ano seguinte, voltar a fazer o completo. Na prova em Florianópolis (SC), falamos que o legal é chegar durante o dia. E consegui. Fiz em 10 horas e 37 minutos. De lá até hoje, minhas marcas só foram caindo. Em 2015, fiz abaixo das 10h. Só duas pessoas fizeram isso, em Manaus”, relatou o praticante, que sonha em conseguir classificação para a prova mundial, realizada no Havaí (EUA).

“O esporte é meu estilo de vida. Faz parte da minha rotina diária. Não abro mão da minha família, dos meus filhos, mas consigo colocar o triathlon na minha rotina. A minha chance é conquistar na prova que acontece em Florianópolis (SC).

Geralmente são oferecidas de 12 a 14 vagas. Ano passado, terminei em 28º lugar. Não vou desistir. Esse é um projeto que tenho. Quero ir para o Havaí. Estou perto dessa vaga”, afirmou.