Evento 'Gente em Foco' realiza palestra sobre eficiência na gestão de empresas, em Manaus

Associação Brasileira de Recursos Humanos inicia atividades em 2017 com a 101ª edição do evento; profissional Alexandre Amorim comanda a palestra que será realizada no dia 21 de fevereiro

Com 18 anos de experiência em desenvolvimento de aplicações de grande porte, liderança e team building, Alexandre Amorim será o palestrante. Foto: Divulgação

Manaus - A Associação Brasileira de Recursos Humanos – Seccional Amazonas (ABRH-AM) dá início à série de palestras do programa Gente em Foco. Neste ano, as palestras estão alicerçadas no eixo temático “EFICIÊNCIA”. Dessa forma, todos os temas serão de vertentes diversas, porém complementares, possibilitando uma compreensão mais holística sobre o tema.

A 101ª edição do evento será realizada no dia 21 de fevereiro, das 8h30 às 11h00, no auditório do Senai (Av. Gen. Rodrigo Otávio, 2394, Bola da Suframa). Para este encontro a Associação traz Alexandre Amorim, que apresentará o tema: Inovação nos Processos de Gestão com Método Ágil Kanban.

Kanban: aplicável a diversas áreas de negócios

O Kanban é diretamente associado aos processos produtivos, incluindo as áreas de Comunicação, Jurídica, Recursos Humanos, entre outras, com a finalidade de trazer melhores resultados para a empresa.

Alexandre Amorim apresentará as aplicações do Método Kanban, que pode ser moldado conforme a necessidade de cada empresa, melhorando seus processos. Entre os tópicos que serão abordados estão, ainda, a cultura de auto-organização nas equipes, otimização do processo e integração de equipe.

A palestra é voltada para profissionais da indústria e comércio em geral, gestores, estudantes, empresários, empreendedores e funcionários públicos.

O evento é gratuito para associados da ABRH-AM. Já para não associados, o investimento é de R$ 50,00. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail contato@abrham.com.br.

Gente em Foco

A ABRH-AM realiza o programa Gente em Foco com o objetivo de compartilhar boas práticas e experiências de empresas, para que o conhecimento seja propagado, elevando o nível de competência dos gestores e profissionais do Estado.

Sobre o Palestrante

Alexandre Amorim é graduado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), certificado Project Management Professional (PMP), Scrum Professional (CSP), especialista em Métodos Ágeis e MBA em Gerenciamento de Projeto. O profissional possui mais de 18 anos de experiência em desenvolvimento de aplicações de grande porte, liderança e team building. Experiência com Scrum, Kanban, Lean Startup, Requisitos Ágeis, MVP, Projeto de Banco de Dados, Linguagens .Net C#, Ruby e Python.